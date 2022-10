I documentari di The Rise of Companion su Netflix

Negli ultimi mesi, abbiamo notato una nuova tendenza importante su Netflix. Per alcuni dei loro grandi film e serie, un documentario di accompagnamento è stato rilasciato poco dopo o in anticipo. Cosa c’è dietro questa tendenza e perché Netflix lo fa? Diamo un’occhiata.

Prima di entrare nel perché cosa sta succedendo esattamente qui? Come spiegato, alcuni degli spettacoli e dei film di fantasia di Netflix stanno ricevendo serie di documentari complementari. Questo è successo o accadrà con almeno 6 titoli nella seconda metà del 2022.

Ecco una carrellata di quali titoli Netflix Original stanno ricevendo il trattamento del documentario complementare:

L’idea alla base di questa strategia dovrebbe essere abbastanza ovvia.

Dì che hai appena finito il nuovo bionda film e i titoli di coda stanno rotolando. Netflix quindi lancia una raccomandazione per Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati. È probabile che se sei arrivato fino alla fine, sei completamente immerso nella storia.

Dopo la fine dei titoli di coda, puoi uscire e cercare su Google, Wikipedia o YouTube il protagonista del film. Ma con i documentari associati, Netflix può tenerti nel suo ecosistema e impegnarti per qualche ora in più con le proprie commissioni.

Christopher Meir, collaboratore di Netflix e accademico dell’Università Carlo III di Madrid, ci ha fornito informazioni più approfondite sulla mossa dicendo:

“I contenuti di saggistica collegati che Netflix spesso commissiona, acquisisce o concede in licenza per accompagnare film e serie drammatiche di alto profilo sono esempi di ciò che gli studiosi dei media chiamano “paratesti”, opere che hanno lo scopo di incoraggiarci ad arricchire la nostra comprensione di qualcosa che abbiamo visto o in alcuni casi per attirarci a guardare il testo di più alto profilo a cui è legato (nel caso di Netflix, da algoritmi).

Esempi di questi paratesti sono i documentari di saggistica che raccontano eventi drammaticamente ricreati o le featurette di “making of” per alcuni film e serie, in genere i contendenti ai premi che Netflix lancia ogni stagione di premi. Questi tipi di testi non sono particolarmente nuovi nel contesto del marketing cinematografico e televisivo e più recentemente sarebbero spesso presenti in modo prominente nelle versioni di film in DVD, ad esempio. In questo modo, Netflix (così come Amazon e HBO) sta ancora una volta basandosi sulle pratiche del settore esistenti, collegandole alle sue tecnologie dinamiche e basate sui dati”.