quando Cose più strane Il volume 1 della quarta stagione è uscito per la prima volta e gli spettatori sono arrivati ​​al secondo episodio, “Capitolo due: La maledizione di Vecna”, i fan attenti hanno notato un errore che ha a che fare con il compleanno di Will.

Nella scena in cui Angela e gli altri bulli stanno girando intorno a Eleven sulla pista di pattinaggio, uno di loro sta riprendendo l’incidente. La data che appare sulla telecamera è il 22 marzo. La serie Netflix aveva già stabilito che il 22 marzo è il compleanno di Will nella stagione 2. Tuttavia, nessuno sembra ricordare il giorno, inclusi Joyce e Jonathan.

I creatori dello spettacolo, Matt e Ross Duffer (aka i Duffer Brothers), hanno ammesso di aver dimenticato che il 22 marzo è il compleanno del giovane adolescente. Ecco perché nessuno ne ha preso nota nell’episodio. I due hanno detto che avrebbero aggiustato la svista perché sarebbe semplicemente troppo triste mantenerla così com’è. Penso che siamo tutti d’accordo!

I creatori di Stranger Things rivelano piani per sistemare il loro principale pasticcio di Will Byers

In un’intervista con Variety, Matt ha detto che avrebbero “George Lucas” l’episodio della seconda stagione in cui Joyce sta cercando di riportare Will indietro dalla presa che il Mind Flayer aveva su di lui. Cambieranno il suo compleanno al 22 maggio perché May “può entrare nella bocca di Winona”.

Quindi cosa significa “George Lucas-ing”? I Duffer Brothers torneranno e modificheranno ciò che è già stato detto sullo schermo. Questo è ciò che il Guerre stellari il regista, George Lucas, ha l’abitudine di fare il montaggio dei suoi film anni dopo la loro uscita.

E in realtà, il duo creativo ha rivelato che questa non sarà la prima volta che tornano per apportare modifiche. Hanno modificato piccoli aspetti visivi delle passate stagioni di Cose più strane senza dirlo al pubblico. Ma, per quei fan con gli occhi d’aquila che hanno le copie in DVD e Blu-ray, i Duffer hanno detto che gli spettatori potrebbero essere in grado di individuare le differenze tra l’aspetto delle cose su quelle copie e ciò che viene riprodotto su Netflix.

Cosa ne pensi dell’errore? Sei felice che i Duffer lo stiano aggiustando? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.