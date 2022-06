I creatori di “Cobra Kai” ricreeranno un’altra ondata di nostalgia con un film di Duke Nukem basato sul gioco d’azione degli anni ’90

Negli ultimi anni, Hollywood si è davvero appassionata ai personaggi dei videogiochi. Prendi, ad esempio, il recente film di Tom Holland e Mark Wahlberg, Uncharted, che ha dato il via a un franchise. Anche Sonic ha fatto davvero bene. Hollywood si sta rendendo conto che i personaggi dei videogiochi sono abbastanza bancabili e da qui il nuovo interesse nel portare questi personaggi dei giochi sul grande schermo. Anche i creatori di Cobra Kai ci stanno provando. Avevano riavviato con successo il classico franchise di Karate Kid e ora stavano pianificando il loro prossimo lungometraggio basato su Duke Nukem. Il famoso personaggio dei videogiochi degli anni ’90 potrebbe finalmente ottenere un ingresso a Hollywood dopo anni di studi di produzione che hanno cercato di decifrare il film.

I creatori di Cobra Kai intendono offrire una svolta moderna al Duke Nukem degli anni ’90

Se potessero modernizzare Karate Kid per la nuova generazione e trasformare il bullo Johnny Lawrence in un personaggio adorabile, chi può dire che non possono fare lo stesso per Duke? Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg stanno producendo il film in collaborazione con Legendary Entertainment (Dune, Godzilla vs. Kong). Nel mix c’è anche Jean-Julien Baronnet dei Marla Studios che ha lavorato al film di Assassin’s Creed. Hanno già acquisito i diritti da Gearbox. Non c’è ancora nessuna storia, nessun regista, sceneggiatore o cast stellare collegato al progetto.

Duke Nukem è un personaggio di un videogioco apparso per la prima volta nel 1991 in uno sparatutto in prima persona. Era sboccato e spesso battute incrinate rubate dai film d’azione di Hollywood. I fan non hanno apprezzato il suo personaggio fino al 1996, quando è arrivato Duke Nukem 3D. Il film ha aperto la strada ai moderni giochi sparatutto in prima persona, poiché è stato il primo gameplay interattivo negli anni ’90. I fan sono rimasti sbalorditi dalla grafica e dal design. Più tardi, Duke Nukem Forever è arrivato dopo quasi un decennio nel 2011 ed è stato un enorme svantaggio.

John Cena di Peacemaker avrebbe interpretato Duke Nukem

Anni fa, la Paramount stava cercando di far decollare il progetto con John Cena. Ma ha fallito. Tuttavia, Cobra Kai i creatori potrebbero avere la possibilità di vederlo fino in fondo!

