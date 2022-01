I contenuti asiatici superano la popolarità europea nella Top 10 di Netflix

Da dove provengono i contenuti più popolari su Netflix? Negli ultimi due anni, è stato prevalentemente dal Nord America con contenuti europei in un secondo posto. Probabilmente con l’aiuto di Gioco del calamaro, i contenuti asiatici continuano a crescere su Netflix.

Grazie a FlixPatrol per questi dati che monitorano i primi 10 in tutto il mondo da quasi due anni, ci consentono di avere una visione ampia di ciò che è popolare su Netflix con elenchi giornalieri dei primi 10 da marzo 2020, quando sono stati introdotti i primi 10.

Dai primi 10 dati possiamo raccogliere ciò che è popolare sul servizio, compresi i generi che funzionano bene, se i contenuti con licenza o gli originali hanno le prestazioni migliori e, in questo caso, vedere da dove provengono i contenuti più popolari.

I contenuti nordamericani (contenuti provenienti da Stati Uniti, Messico e Canada) rimangono i contenuti più popolari su Netflix. Non sta andando in una direzione particolare e sospettiamo rimarrà il contenuto più popolare per gli anni a venire.

I contenuti europei che perdono terreno rispetto ai contenuti asiatici sono forse le tendenze più interessanti del grafico sopra (e del foglio dati completo incorporato di seguito). Nel secondo trimestre del 2020, il 22,1% di tutti i titoli nella top ten di Netflix proviene dall’Europa, ma questa cifra è ora scesa al 13,6% nel quarto trimestre del 2021. Si tratta di un calo del 38%.

Confrontalo con il massiccio aumento dei contenuti asiatici dal 4,2% nel primo trimestre del 2020 al 16,8% nel quarto trimestre del 2021. Si tratta di un aumento del 300%.

La tendenza arriva senza dubbio in parte grazie a un aumento dell’ardesia dalla regione. Nel febbraio 2021, Netflix ha annunciato che avrebbe speso mezzo miliardo solo per i contenuti coreani. Abbiamo già visto alcune di queste spese realizzarsi.

I K-dramas in particolare hanno dominato la top 10 di Netflix con titoli come Gioco del calamaro (che ora è il programma TV più visto di Netflix di tutti i tempi), Vincenzo, Città natale Cha-Cha-Cha, e altri hanno contribuito a spingere la regione in cima alla lista.

La spesa per i contenuti di Netflix in Europa continua a rimanere elevata con un rapporto del 2018 che suggerisce che il budget ha ora superato il miliardo di dollari. Potrebbe semplicemente significare che i contenuti asiatici su Netflix stanno risuonando di più in tutto il mondo.

Ecco quei dati in un formato tabella. Anche se abbiamo incluso il primo trimestre 2020 qui, non l’abbiamo inserito nel grafico dati i suoi dati incompleti (mancano i dati da gennaio a marzo).

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 America del Nord 54,6% 62,9% 66,5% 64,9% 66,6% 58.8% 64,4% 60.6% Europa 37,5% 22,1% 18.9% 18,3% 17,0% 18,1% 16,2% 13.6 % Asia 4,2% 9,6% 9,9% 10,3% 9,9% 12,4% 11,4% 16,8% America Latina 2,7% 4,4% 8,3% 4,3% 4,6% 8,2% 5,4% 5,6% Oceania 0,7% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,6 % 0,5% Africa 0,3% 0,8% 1,4% 1,1% 0,4% 1,0% 0,5% 0,7% Altro 0,0% 0,1% 0,6% 0,8% 1,3% 1,1% 1,4% 2,3%

Cosa ne pensi di queste statistiche? Stai guardando più contenuti asiatici su Netflix in questo momento? Fateci sapere nei commenti.