I cattivi di “Cobra Kai” sono classificati dal meno al più preferito secondo i fan

In ogni storia, il narratore o il narratore ha il privilegio di determinare il ruolo del cattivo. Mentre ci sono cattivi come Joker e Voldemort da tempi immemorabili che sono i più raccapriccianti di tutti e trovano la pace nel causare distruzione, recenti cattivi TV, come quelli di Cose più strane e Cobra Kai potrebbe aver deluso un po’ i fan. Il motivo è: i creatori lasciano un lato piuttosto morbido al loro personaggio, offrendo loro la possibilità di essere il bravo ragazzo.

E in vista della stagione più attesa della commedia drammatica americana, Cobra Kai, i fan parlano dei loro cattivi più piccoli e preferiti della serie. Vale la pena scherzare perché fin dai suoi film tradizionali di Karate Kid, il franchise ha avuto così tanti cattivi intriganti che i fan potrebbero probabilmente formare squadre dei loro preferiti. Ecco come appaiono le loro scelte di questi ragazzacci.

I fan su Reddit classificano i cattivi da meno a più preferiti di Cobra Kai

Da Daniel LaRusso a Terry Silver; dai tipici bulli del liceo come Kyler e poi Eli, Cobra Kai sicuramente ha alcuni archi di personaggi interessanti. Per tutta la serie, le persone che una volta erano eroi sono diventate dei cattivi e viceversa. Ma ci sono alcune menti malvagie che si distingueranno per sempre. Ed ecco l’ultimo e il più amato dai fan di tutti:

# 3 Mike Barnes

Barnes è l’antagonista secondario del terzo Karate Kid film, assunto dal principale antagonista, Terry Silver, per sconfiggere Daniel nel torneo di All Valley del 1985. La stagione 4 ha accennato più volte al ritorno di questo personaggio. I fan hanno anche ipotizzato che potesse essere il padre di Miguel.

Tuttavia, se Barnes entra Cobra Kailui già finì per essere il cattivo meno preferito dai fan. Credono che sia solo un “punk violento” e non serve che scherzare. E sembra i fan trovano John Kreese migliore.

# 2 John Kreese

Presentato a Cobra Kai nella terza stagione, Kreese sembra essere malvagio fino al midollo. È desideroso di causare dolore fisico e psicologico alle persone. Non deluderà mai nessuno se fa qualcosa di gentile per loro. Ad esempio, ha continuato a usare ciò che ha fatto per Terry durante la guerra per influenzare quest’ultimo.

Sebbene Il comportamento di John deriva dalla sua difficile educazione e dal trauma che ha vissuto durante la guerra, questo non lo giustifica. Detto questo, i fan adorano quest’uomo per l’angolo morbido che sembra avere per i suoi studenti, in particolare Johnny.

# 1 Terry Silver

Bene, il trofeo per il cattivo più amato va nientemeno che al classico Terry Silver. Presentato a Cobra Kai mondiale nella stagione 4, si è già assicurato il posto come il più cattivo di tutti. Sebbene si sia unito al dojo di recente, ha sviluppato rapidamente un’ossessione per esso.

Ha preso misure enormi per aiutare la squadra ad avere successo. Nemmeno Kreese sarebbe andato agli estremi che ha fatto. Ha anche pugnalato il suo vecchio amico alla schiena, provocando una spaccatura che lo renderà senza dubbio il cattivo dell’anno della quinta stagione.

Altri cattivi e eroi che i fan amano e odiano sono Kyler, Tory, Daniel, Johnny boy, Eli, Roby, e Antonio. Chi tra questi è il tuo cattivo preferito? Sentiti libero di versare i fagioli nella sezione commenti qui sotto.

