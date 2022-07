I cartoni animati di “Cobra Kai” lanciati dall’account dei fan su YouTube

Gli account dei fan di programmi e film Netflix fanno parte della linfa vitale del successo a lungo termine di qualsiasi programma. Cobra Kai non fa eccezione, con una sfilza di account di social media, siti Web e canali YouTube che aiutano a promuovere organicamente lo spettacolo. Un account di fan, tuttavia, ha fatto un ulteriore passo avanti e ha prodotto una serie di cartoni animati per lo spettacolo che sono stati pubblicati oggi su YouTube.

Cobra Kai Kid è un canale YouTube di successo che ha accumulato quasi 30 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha una base di abbonati fedeli di oltre 200.000.

Il canale è pieno di contenuti su tutte le cose Karate Kid e Cobra Kai. Troverai interviste con il cast e la troupe dello show (il mio preferito è un’intervista con i creatori dello show), dissezioni di episodi e trailer, copertura di notizie e molto altro.

Oggi (1 luglio), Cobra Kai Kid in collaborazione con Fightin’Flix ha pubblicato tre cartoni animati basati sullo spettacolo.

L’episodio 1 ci dà uno sguardo a un possibile finale alternativo per la quarta stagione dello show, l’episodio 2 vede Martin Kove fare un’audizione per il ruolo di Kreese molte lune fa e il terzo episodio vede Johnny e Daniel assistere alla terapia.

Abbiamo parlato con il Cobra Kai Kid dell’origine del suo canale, dei nuovi cartoni animati, di cosa attende con impazienza nella quinta stagione e cosa succederà dopo.

D: Puoi presentarti un po’? Da quanto tempo gestisci il canale Cobra Kai Kid adesso? Come è nato il canale?

Mi chiamo Drew e ho un canale YouTube chiamato Cobra Kai Kid su cui creo contenuti basati su Il bambino del karate film e il Cobra Kai serie. Gestisco il canale da circa tre anni. Il canale è nato quando ho capito quanto fossi appassionato di Cobra Kai universo ma non aveva nessuno con cui condividerlo. Era l’estate del 2019, stavo già realizzando sketch e cortometraggi su YouTube quindi ho pensato perché non fare un Cobra Kai canale e condividi la mia passione e creatività lì.

Quando ho creato il canale per la prima volta, sapevo di voler creare una piattaforma che fosse unica e che avrebbe mostrato alle persone chi sono e cosa amavo fare. Fin da quando ero un ragazzino, ho sempre avuto una passione per il cinema e giravo sempre film da solo o con i miei amici. Quindi, con Cobra Kai Kid, ora posso combinare i miei due amori che sono Cobra Kai e il cinema. Guardando indietro, creare il canale è stata una delle migliori decisioni della mia vita.

D: Hai intervistato gran parte del cast e della troupe nel corso degli anni per il canale, quali sono i momenti salienti? Qual è la tua intervista preferita?

Uno dei momenti salienti per me dell’avere il canale YouTube è la possibilità di fare interviste con il cast e la troupe di Cobra Kai e Karate Kid. Al momento ho oltre 40 interviste sul mio canale, comprese alcune interviste di persona.

So che questa potrebbe essere la risposta cliché, ma la verità è che ogni intervista che faccio è così speciale e le apprezzo davvero tutte. Sia che stia intervistando qualcuno che è apparso solo in una scena dello show, sia che sia apparso in ogni episodio di ogni stagione, mi piace sempre parlare con questi personaggi pubblici e conoscerli a un livello molto più profondo. Sono anche così incuriosito dal processo “dietro le quinte” di uno show televisivo e da ciò che è necessario alla realizzazione di Cobra Kai, quindi poter intervistare chiunque abbia lavorato allo show come forza creativa, è molto significativo per me .

D: In cosa non vedi l’ora di vedere Cobra Kai stagione 5?

Non vedo l’ora di vedere molte cose diverse Cobra Kai Stagione 5. Sono molto entusiasta della trama del Messico con Miguel, Robby e Johnny. Dovrebbe essere un arco narrativo davvero interessante e sono molto entusiasta di vedere dove andranno a finire. Inoltre, non vedo l’ora di vedere Terry Silver espandere altri dojo Cobra Kai intorno alla Valle. Non fraintendermi, amo Daniel e Chozen, ma c’è qualcosa nel controllo dei cattivi che è molto più divertente.

Sono anche davvero entusiasta di vedere cosa sta succedendo con Kreese. Sappiamo che è in prigione e probabilmente cerca vendetta per quello che Silver gli ha fatto. La mia grande teoria per Cobra Kai La quinta stagione prevede che Kreese si unirà a Daniel e Johnny una volta uscito di prigione per sconfiggere Terry Silver. Se dovesse succedere, impazzirei! Spero davvero che lo faccia!

Q: Puoi parlare del progetto Kai’Toons? Come è successo? Quante persone ci stanno lavorando?

Quando ho iniziato a fare Cobra Kai video nel 2019, uno dei primi Cobra Kai i creatori che ho incontrato sono stati Jean Kirk. Ha un canale YouTube chiamato FightinFlix dove progetta e anima Cobra Kai e Karate Kid personaggi e fa piccoli schizzi con loro.

Crescendo, ho guardato molti spettacoli come Spugna di mare e L’isola del dramma totale quindi ho sempre amato i cartoni animati e le animazioni. Amo anche scrivere le mie sceneggiature e creare le mie storie, quindi ho pensato perché non combinare il mio amore per la narrazione e il mio amore per Cobra Kai.

Quindi, nel marzo del 2022, ho contattato Jean per fare un Cobra Kai serie animate sul mio canale da cui ogni episodio prendeva i personaggi Cobra Kai e Il bambino del karate e inserirli in diverse trame. Scrivevo tutti gli episodi e lui si occupava dell’animazione e della progettazione. Jean ha inventato il nome Kai’Toons che ho pensato fosse geniale per questo progetto.

Ci sono voluti circa 4 mesi per realizzare 3 episodi.

Questa è la prima volta che lavoro su un progetto come questo e sicuramente mi ha insegnato molto. Molto duro lavoro e tempo sono stati dedicati a queste animazioni e penso che abbiamo davvero creato qualcosa di speciale.

Questa serie celebra i personaggi e le storie di Cobra Kai e Karate Kid in un modo familiare ma unico. Uno dei dettagli più interessanti di questa serie è che alcuni degli attori di Cobra Kai la serie dà voce ad alcuni dei personaggi di Kai’Toons. Sono così entusiasta di questo progetto e se le persone adorano Kai’Toons, continueremo a farne di più!

D: Quali sono i tuoi progetti futuri per il canale?

Il mio piano per il canale è continuare a evolversi e creare i migliori contenuti che posso realizzare. Fare video è la mia passione e sarò sempre grato ai fan che mi supportano e quello che faccio. Cerco sempre di sfidare me stesso per essere un regista e un creatore di contenuti migliore con ogni nuovo progetto che realizzo.

Negli ultimi 3 anni, il canale è davvero cresciuto e anche io. L’obiettivo è continuare a crescere, continuare ad imparare, continuare a migliorare e non vedo l’ora di vedere cosa ha in serbo il futuro!

D: Come chiediamo in tutte le nostre interviste, oltre Cobra Kai – cos’altro ti piace guardare su Netflix?

Oltre a rivedere Cobra Kai milioni di volte, amo Cose più strane perché si svolge nella mia epoca preferita, gli anni ’80. È anche uno spettacolo con un’ottima scrittura e un grande cast. Manifest è un altro spettacolo straordinario a cui sono attratto a causa dell’aspetto misterioso e, ancora una volta, la scrittura in quello spettacolo è incredibile.

Sono sempre stato un grande fan di Tutto esaurito quindi mi è piaciuta molto anche la serie sequel, Fuller House. Ho pensato che hanno fatto un ottimo lavoro nel riportare in vita quella storia e gli stessi personaggi della serie originale. Mi è anche piaciuto molto guardare i film originali di Netflix come Il trambusto, amatoriale, e Lui è tutto ciò. Non vedo l’ora che altri programmi e film Netflix si abbuffino in futuro!

Tutti e tre gli episodi di Kai’Toons sono ora in streaming sul canale YouTube di Cobra Kai Kid.