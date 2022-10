I 7 migliori film di Liam Neeson attualmente in streaming

Netflix ha un vasto elenco di film d’azione e thriller, con nuovi titoli costantemente aggiunti. Un attore la cui filmografia elenca diversi film di questo genere è Liam Neeson e Netflix ha un ottimo catalogo dei suoi film.

A breve i fan sentiranno Neeson ancora una volta nei panni di Qui-Gon Ginn nell’animazione Racconti di Jedi, che sarà presentato in anteprima su Disney+ il 26 ottobre 2022. Reciterà anche in Retribution, Nella terra dei santi e dei peccatori, Thug, Cold Storage e Charlie Johnson tra le fiamme. Tutti questi film appartengono al genere thriller, che è ciò in cui i fan adorano vedere Neeson recitare.

Di seguito è riportato l’elenco dei titoli di Liam Neeson attualmente disponibili su Netflix.

Liam Neeson film su Netflix

La strada del ghiaccio (2021)

Il film originale Netflix, La strada del ghiaccio, è un fantastico film thriller d’azione. Diretto da Jonathan Hensleigh, il suo primo da allora Uccidi l’irlandesesegue una squadra di camionisti che deve attraversare laghi ghiacciati nel tentativo di consegnare un carico cruciale a un gruppo di lavoratori intrappolati in una miniera di diamanti.

La ballata di Buster Scruggs (2018)

Il film antologico del fratello Coen La ballata di Buster Scruggs è un Netflix Original che presenta sei vignette ambientate nella frontiera americana. Neeson è presente nel terzo segmento, “Meal Ticket”, dove recita al fianco di Harry Melling e Paul Rae. Neeson interpreta un impresario invecchiato i cui affari stanno diminuendo man mano che ogni città in cui si reca diventa più piccola e meno persone sono interessate alle sue esibizioni teatrali.

Scontro tra Titani (2010)

Questo remake fantasy del film del 1981, Scontro tra Titani è vagamente basato sul Perseo della mitologia greca. Il film segue Perseo mentre combatte potenti nemici mentre cerca di salvare la vita della principessa Andromeda. Neeson interpreta Zeus in questo film.

Una passeggiata tra le lapidi (2014)

Una passeggiata tra le lapidi è un thriller d’azione neo-noir che vede Neeson nei panni dell’ex poliziotto problematico Matthew Scudder. Questo film è basato sul romanzo di Lawrence Block ed è interpretato da Dan Stevens, David Harbour e Boyd Holbrook. Un boss della droga assume Scudder per trovare gli assassini di sua moglie e, nel frattempo, scopre rivelazioni scioccanti sulla malavita di New York.

Il lavoro da matto (2014)

La commedia animata sulla rapina, Il lavoro da matto, è interpretato da Neeson insieme a Will Arnett, Brendan Fraser, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham, Katherine Heigl, Stephen Lang e Sarah Gadon. Surly è uno scoiattolo il cui comportamento burbero lo fa cacciare dal parco. Decide di rapinare Maury’s Nut Shop per fare scorta di cibo per l’inverno. Neeson dà la voce a Raccoon, un procione malvagio e assetato di potere, che prende a calci Surly dal parco.

Un mostro chiama (2016)

La fantasia oscura del 2016, Un mostro chiamaè diretto da JA Bayona e scritto da Patrick Ness, che ha anche scritto il romanzo da cui è tratto il film.

Interpretato da Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Lewis MacDougall e Liam Neeson, il film ruota attorno a un ragazzo che ha più cose da gestire della maggior parte dei bambini della sua età. Sua madre è molto malata, suo padre vive a migliaia di chilometri di distanza e non ha nulla in comune con la nonna prepotente. Una notte un mostro gli si avvicina alla finestra della sua camera da letto e lo porta in viaggio.

Brave Blue World: Corse per risolvere la nostra crisi idrica (2020)

Il documentario Brave Blue World: Corse per risolvere la nostra crisi idrica è un film che esamina la crisi idrica e la tecnologia che può potenzialmente salvare la terribile situazione idrica della Terra.

Il film è narrato da Neeson e presenta molti scienziati, ingegneri e attivisti, tra cui Matt Damon, attore e co-fondatore di Water.org e il musicista Jaden Smith, co-fondatore dell’organizzazione no-profit 501CTHREE.

Derry Girls stagione 3

La terza e ultima stagione della sitcom britannica, Ragazze di Derry ha un divertente cameo di Neeson. Interpreta il capo della polizia Byers in due episodi.

