I 6 migliori regali di Natale per i fan di Emily a Parigi nel 2022

È la fine dell’anno, il che significa che non è solo la stagione delle vacanze, ma lo è anche Emilia a Parigi stagione! Ogni anno negli ultimi tre anni, Netflix ha pubblicato una nuova stagione della serie comica romantica preferita dai fan e nominata agli Emmy.

Emilia a Parigi la stagione 3 sarà presentata in anteprima mercoledì 21 dicembre, solo pochi giorni prima delle vacanze di Natale. Mentre stai guardando la nuova stagione, non sarebbe perfetto scattare qualche foto con il tuo telefono in una nuova custodia per fotocamera o cucinare un dolce francese dal ricettario della serie?

Di seguito abbiamo condiviso sei idee regalo incredibili e premurose che ne farebbero qualsiasi Emilia a Parigi super fan felice a Natale o in qualsiasi vacanza.

La migliore Emily a Parigi regali di Natale 2022

1. Emilia a Parigi Dvd 1 stagione

Nonostante Emilia a Parigi sarà sempre disponibile per lo streaming su Netflix, alcuni fan potrebbero desiderare il piacere di possedere lo spettacolo su DVD. Finora, Paramount Home Entertainment ha rilasciato solo la prima stagione della serie in home video, che attualmente vende per $ 14,96 su Amazon.

2. Emilia a Parigi ricettario

Hai mai desiderato mangiare come se fossi a Parigi con Emily Cooper al ristorante di Gabriel? Bene, ora puoi! Porta Parigi nel comfort di casa tua o regala la cucina francese a te Emilia a Parigi amico buongustaio con il libro di cucina ufficiale dello spettacolo. Scopri come preparare tutti i tipi di bevande, dessert e antipasti a soli $ 22,99.

3. Emily a Parigi: Parigi, J’Adore! prenotare

Segui le orme francesi di Emily con il libro di accompagnamento della serie, Emily a Parigi: Parigi, J’Adore!: Il compagno ufficiale autorizzato della Parigi segreta di Emily. Il libro con copertina rigida di 208 pagine offre uno sguardo alla vita di Emily nella Città delle Luci con tutto ciò che riguarda la moda, il romanticismo, la carriera e tante altre esperienze di apprendimento dalle sue avventure parigine.

4. La custodia del telefono con fotocamera di Emily

Fin dalla prima stagione, la classica custodia per cellulare con fotocamera di Emily è stata la sua firma ed è stato uno degli articoli più richiesti dai fan della serie. Per il Emilia fan che muore per una custodia del telefono simile, dai un’occhiata a questa opzione da $ 68 su Casetify o questo duplicato da $ 14 su Amazon.

5. Emilia a Parigi Occhiali da sole Zeus + Dione

I fan della serie sanno molto bene che la nostra ragazza Emily indossa capi di alta moda ogni volta che ne ha l’occasione. Mentre alcuni dei suoi abiti potrebbero essere fuori dalla nostra fascia di prezzo, Netflix ha collaborato con Zeus + Dione per creare una linea di occhiali da sole ispirati alla moda di Emily. Gli occhiali da sole saranno sicuramente una pazzia a $ 260- $ 300 al pop.

6. Emilia a Parigi pennelli per il trucco

La scorsa stagione, la serie ha collaborato con Lancôme per un’esclusiva collezione di trucchi, ma oltre a Spectrum Collections, i fan possono ancora mettere le mani su pennelli per il trucco, spugne per sfumare ispirate alla pasticceria, un portapennelli per tazzine da caffè, una pochette per giornali e altri articoli correlati alla serie di successo.

Quali regali di Natale comprerai per il Emilia a Parigi fan nella tua vita? Condividi le tue scelte nei commenti!