I 5 migliori regali di Natale per i fan di Bridgerton nel 2022

Le vacanze di Natale sono proprio dietro l’angolo ed è quel periodo dell’anno per fare shopping per i tuoi amici, familiari e persone care! A volte lo shopping natalizio può essere facile e altre volte potresti rimanere bloccato. Bene, se c’è un Bridgerton fan nella tua vita, allora sei fortunato!

La serie Netflix è diventata un enorme successo per lo streamer. Dai costumi, le storie d’amore piene di vapore, il periodo di tempo e il mistero di Lady Whistledown, non sorprende che lo spettacolo sia andato così bene!

Sfortunatamente, la terza stagione del popolare show, che si concentrerà sulla stessa Lady Whistledown, Penelope Featherington e Colin Bridgerton, non arriverà quest’anno. Quindi se hai un file Bridgerton fan nella tua vita, vorrai tirarli su di morale! Ecco alcune idee regalo che abbiamo raccolto per ispirarti.

I migliori regali di Natale per i fan di Bridgerton nel 2022

1. Bridgerton set di libri e colonne sonore televisive

Avido Bridgerton i fan sanno che la serie Netflix è basata su una serie di libri. Ci sono otto fratelli Bridgerton e ognuno ottiene il proprio romanzo scritto dall’autrice Julia Quinn. Puoi ottenere il cofanetto completo da Target o Amazon. La collezione comprende quanto segue:

Il Duca ed io (la storia di Dafne)

Il visconte che mi amava (la storia di Antonio)

Un’offerta da un gentiluomo (Racconto di Benedetto)

L’amore per il signor Bridgerton (La storia di Colin)

A Sir Phillip, con affetto (La storia di Eloise)

Quando era malvagio (Racconto di Francesca)

È nel suo bacio (La storia di Giacinto)

Sulla strada per il matrimonio (Storia di Gregorio)

E forse il tuo regalo vorrebbe ascoltare i brani dello spettacolo mentre legge i libri. Puoi ottenere la colonna sonora televisiva per la seconda stagione da Target. Sfortunatamente, sembra che il CD della prima stagione non venga più venduto.

Target offre anche un vinile esclusivo della stagione 2 in arrivo il 9 dicembre. È disponibile anche una versione del vinile in blu standard. E se vuoi la colonna sonora della prima stagione su vinile, dai un’occhiata qui, su Amazon!

2. Bridgerton collezione trucco

Non c’è mai un brutto momento per truccarsi se lo ami, e il Bridgerton la collezione è incredibile! La truccatrice Pat McGrath ha rilasciato una serie di oggetti colorati tra cui scegliere. C’è una tavolozza di ombretti scoppiettanti, un grazioso rossetto con fiocco, bellissimi colori di fard e altro ancora.

3. Bridgerton e il gioco del mistero dell’omicidio a tema Jane Austen

Non puoi sbagliare con il kit di giochi Murder Mystery a tema Masters of Mystery Bridgerton e Jane Austen. Se vivi in ​​zone più fredde, allora sai che tutti stanno in casa il più possibile durante la stagione invernale. Quindi quale modo migliore per trascorrere il tempo in casa se non giocando? Il kit può essere acquistato sul sito web di Masters of Mystery.

4. Bridgerton Tè

Un’altra idea regalo perfetta per il tempo gelido è Bridgertontè ispirato. Ogni confezione contiene 24 bustine di tè in totale con una serie di gusti, tra cui Duke & Duchess Honey Breakfast Tea, Featherington Blood Orange Mimosa Tea, Queen’s Cake Vanilla Fruit Tea, Anthony & Kate Spiced Chai, Peppermint Chocolate Macaron Tea e Caramel Vanilla Macaron Tè. Puoi acquistare la bevanda calda tramite il negozio online ufficiale di Netflix.

5. Candela “Brucio per te”.

E infine, bruciamo per Simon e Daphne, e questa candela del negozio ufficiale di Netflix porta la frase a un altro livello. L’inverno è il momento migliore per accendere le candele per un’atmosfera accogliente a casa per stare lontano dal clima freddo. Quindi questo sarà sicuramente il regalo perfetto!

Cosa ne pensi delle nostre idee attuali? Comprerai qualcosa di tutto questo per quel fan di Bridgerton nella tua vita? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Le prime due stagioni di Bridgerton sono in streaming su Netflix.