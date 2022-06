I 5 migliori programmi Netflix da guardare per la festa del papà 2022

Qual è il modo migliore per festeggiare papà nella festa del papà che mettere in coda alcuni dei tuoi programmi Netflix preferiti e passare la giornata a fare una maratona con la tua lista di controllo?

Sia che tu stia cercando un buon programma da guardare con la tua famiglia e i tuoi amici per la festa del papà o che tu abbia bisogno di un po’ di evasione per distogliere la mente dalle vacanze, Netflix ha molte opzioni. Ci sono così tanti adorabili papà su Netflix che vale la pena festeggiare.

Da un paio di solidi ritorni al passato che ti faranno ridere e tirare le corde del cuore ad alcuni dei più grandi spettacoli attualmente su Netflix, domenica 19 giugno non deve essere noioso.

Programmi Netflix per la festa del papà

Ecco i migliori programmi da guardare su Netflix con la figura del tuo papà o padre, ma sono anche i migliori programmi da guardare se hai solo bisogno di un po’ di energia paterna per la festa del papà. Cominciamo con uno dei migliori nuovi programmi Netflix del 2022, L’avvocato Lincoln.

L’avvocato Lincoln

Basato sulla serie di libri e sul personaggio creato da Michael Connelly, la serie originale di Netflix L’avvocato Lincoln è stato presentato in anteprima a maggio 2022 ed è stato uno degli spettacoli di maggior successo dell’anno. Mickey Haller, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo, torna a lavorare come avvocato nella sua Lincoln, bilanciando la paternità e due ex mogli lungo la strada. È un orologio elettrizzante e misterioso che ti farà indovinare fino agli ultimi secondi e tornerà per la stagione 2.

Manifesto

Come hai potuto celebrare la festa del papà senza trascorrerla come uno dei migliori papà televisivi di tutti i tempi? Abbiamo incontrato Josh Dallas, che gioca Manifesto’s Ben Stone, sul suo viaggio attraverso la paternità sullo schermo e nella vita reale. Il suo viaggio di paternità sullo schermo continua con Manifesto stagione 4, in arrivo entro la fine dell’anno su Netflix, quindi assicurati di essere coinvolto ora.

Uno a uno

Pronto per un po’ di nostalgia? I papà là fuori probabilmente preferirebbero rivedere i vecchi episodi di Seinfeld o Star Trek, ma Netflix ha una serie di sitcom degli anni 2000 che sono il perfetto binge-watch per il fine settimana per la famiglia. Uno a uno è incentrato su un ex atleta e padre single che diventa papà a tempo pieno quando sua figlia adolescente va a vivere con lui. È un esilarante tuffo nel passato e tutte e cinque le stagioni sono disponibili per la visione su Netflix.

Luci del venerdì sera

Anche se amiamo Ben Stone e crediamo che Josh Dallas abbia interpretato due dei migliori padri televisivi di tutti i tempi, Luci del venerdì sera vanta uno dei più grandi papà e figure paterne della storia della televisione. Nell’amata serie, il vincitore dell’Emmy Kyle Chandler interpreta l’allenatore Eric Taylor, un padre devoto e allenatore di football del liceo. Rivivi tutti i migliori momenti di Coach Taylor su Netflix!

L’insenatura di Schitt

Se c’è uno spettacolo che è diventato universalmente adorato, lo è L’insenatura di Schitt. La serie comica è cresciuta (vedi cosa abbiamo fatto lì?) in popolarità dopo essere stata trasmessa in streaming su Netflix anni fa e il mondo stava guardando questa famiglia trovare il proprio terreno. Dopo sei stagioni, la famiglia Rose si è rimessa in piedi, ma questo non rende meno divertente vederli arrivare lì. Non perdere l’occasione di fare un binge-watch prima L’insenatura di Schitt lascia Netflix nell’ottobre 2022.

Quali programmi Netflix guarderai durante la festa del papà? Condividi le tue scelte nei commenti!