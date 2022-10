I 5 migliori film su Netflix nel weekend di Halloween 2022

Halloween si avvicina rapidamente ed è giusto che ti aiutiamo fornendo un elenco dei migliori film su Netflix che puoi guardare per prepararti a una delle migliori vacanze dell’anno!

Probabilmente stai cercando di trovare buoni film da aggiungere alla tua watchlist di film e programmi di Halloween. Fortunatamente, il nostro streamer preferito ha una vasta selezione di film incentrati su fantasmi e brividi.

La sezione “Streams & Screams” di Netflix è composta da film e programmi che sicuramente ti spaventeranno, come Il massacro della motosega nel texas, L’osservatore, Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, Il club di mezzanotte, C’è qualcuno dentro casa tua, Umma e Insidioso: Capitolo 2.

Tuttavia, sappiamo che può essere travolgente con così tanti film diversi tra cui scegliere. Quindi, abbiamo setacciato la libreria apparentemente infinita di Netflix per compilare un elenco dei migliori film che dovresti guardare nel fine settimana di Halloween. Dai un’occhiata alla nostra lista qui sotto!

I migliori film su Netflix nel weekend di Halloween 2022

Ecco un elenco dei cinque migliori film su Netflix da guardare questo weekend di Halloween!

Wendell & Wild

Il candidato all’Oscar Henry Selick è tornato con un nuovo film d’animazione in stop-motion intitolato Wendell & Wild, ed è sicuramente uno dei migliori film su Netflix da guardare questo fine settimana di Halloween. Se non hai familiarità con il lavoro di Selick, è noto per aver diretto altri film d’animazione in stop-motion come L’incubo prima di Natale, Giacomo e la pesca gigante e Coraline.

Lui e Jordan Peele hanno collaborato per scrivere la sceneggiatura Wendell & Wildche racconta la storia di due fratelli demoni che stringono un patto con un’adolescente in modo che possano fuggire dagli Inferi per raggiungere la Terra dei Viventi, dove possono realizzare il loro sogno di costruire il proprio parco divertimenti.

Il cast vocale è composto da molti attori di talento come Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Lyric Ross, Angela Bassett, James Hong, Ving Rhames, Sam Zelaya, Tamara Smart, Ramona Young, Natalie Martinez, Gabrielle Dennis, Maxine Peake, e altri.

Come previsto da un film di Selick, Wendell & Wild è splendidamente animato. Ha anche un’incredibile colonna sonora di brani che puoi ascoltare. Nel complesso, è un buon momento e il film perfetto da guardare con tutta la famiglia.

La perfezione

Onestamente, La perfezione è uno dei miei film horror preferiti. Ti fa indovinare per tutto il film e i colpi di scena ti lasceranno a bocca aperta. Proprio quando pensi di sapere cosa sta succedendo, la storia cambia direzione. È avvincente ma può essere piuttosto inquietante. Quindi, se sei una persona schizzinosa, potresti voler saltare questo. In caso contrario, consiglio vivamente di aggiungere questo film alla tua watchlist.

È protagonista UscireAllison Williams nei panni di una prodigio musicale un tempo promettente che torna alla sua vecchia prestigiosa scuola di musica per trovare un nuovo allievo di talento (Colpire il pavimento‘s Logan Browning) ha preso il suo posto. Dopo che i due musicisti si incontrano, intraprendono un percorso sinistro che non vedrai arrivare.

La maledizione di Bridge Hollow

La maledizione di Bridge Hollow è un orologio così facile e divertente! È un film di Halloween per famiglie su un padre e una figlia adolescente che sono costretti a collaborare e salvare la loro città dopo che uno spirito malvagio ha fatto prendere vita alle decorazioni di Halloween della città e causare distruzione.

Il genio della commedia Marlon Wayans interpreta il padre che odia Halloween e Cose più strane la star Priah Ferguson interpreta la figlia adolescente. Nel cast ci sono anche Kelly Rowland, John Michael Higgins, Lauren Lapkus, Rob Riggle e Nia Vardalos.

La maledizione di Bridge Hollow ha la giusta quantità di umorismo e orrore mescolati insieme, e adulti e bambini si divertiranno sicuramente a guardare questo film. Quindi ricordati di aggiungerlo alla tua watchlist!

Trilogia della strada della paura

Mi dispiace, ma dovevo solo includere tutti i Via della paura film. Questi film dovrebbero essere visti ogni Halloween, secondo me. La trilogia è composta da La strada della paura, prima parte: 1994, La strada della paura, parte seconda: 1978 e La strada della paura, parte terza: 1666.

La strada della paura, prima parte: 1994 segue un gruppo di adolescenti che si imbattono accidentalmente in un antico spirito malvagio responsabile di una serie di raccapriccianti omicidi che hanno afflitto la loro città per secoli.

La strada della paura, parte seconda: 1978 si svolge negli anni ’70 a Camp Nightwing nella città maledetta di Shadyside. Durante l’estate, un gruppo di adolescenti si diverte a Camp Nightwing fino a quando un assassino si scatena in una follia omicida e trasforma quella che doveva essere un’estate di divertimento in una lotta per la sopravvivenza.

La strada della paura, parte terza: 1666 segue le origini della maledizione di Sarah Fier e Shadyside nel 17° secolo e gli adolescenti nel 1994 che cercano di mettervi fine.

Tutti i film sono collegati e ognuno ti avrà al bordo del tuo posto. Inoltre, il cast offre interpretazioni eccezionali, ci sono così tanti colpi di scena nella trama, i personaggi sono simpatici, ci sono tonnellate di sangue e sangue, e ci sono anche alcune scene divertenti. Fortunatamente, non abbiamo visto l’ultimo di Via della paura perché sono previsti più film!

Esso

L’ultimo film della nostra lista dei migliori film su Netflix da guardare nel weekend di Halloween è il film horror soprannaturale Esso. Esso è un altro di quei film che devi solo guardare ogni stagione spettrale. Sebbene sia un film horror, ha anche un ottimo mix di umorismo, azione e dramma.

Questo film potrebbe non essere il film più spaventoso che tu abbia mai visto, ma sicuramente ti farà pompare l’adrenalina. La storia segue un gruppo di emarginati che devono unirsi per affrontare un’antica entità malvagia mutaforma, superando anche le proprie paure personali.

Il cast incredibilmente talentuoso include Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Jackson Robert Scott.

Quali film guarderai questo weekend di Halloween? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto!