I 5 migliori film su Netflix da guardare prima di partire (agosto 2022)

Per quanto tutti amiamo guardare i migliori film su Netflix ogni mese, non sempre rimangono in giro per tutto il tempo che preferiremmo.

Sfortunatamente, alcuni dei film più popolari che sono entrati nella top 10 di Netflix lasceranno il servizio di streaming nell’agosto 2022. Per quanto ci mancherà l’accesso a questi film, ci saranno nuovi film aggiunti durante il mese.

Alcuni dei migliori film in uscita da Netflix ad agosto includono la commedia romantica di Reese Witherspoon e Mark Ruffalo Proprio come il paradiso, La commedia satirica di Will Ferrell Anchorman, e la squadra non Marvel con Wanda e Occhio di Falco, Fiume del vento.

I migliori film su Netflix in uscita ad agosto 2022

Sebbene ci siano molti altri film in uscita da Netflix questo mese (elencati di seguito), ci addentreremo in cinque dei migliori film che devi guardare prima che si allontanino dalle tue liste di osservazione per sempre (o fino a quando, si spera, tornino in futuro) .

Amore infinito (1981)

Ultimo giorno per guardare: 15 agosto

Mentre l’adattamento del 2014 del romanzo di Scott Spencer arriverà su Netflix il 16 agosto, la versione originale degli anni ’80 di Amore infinito con Brooke Shields e Martin Hewitt se ne va questo mese. In effetti, l’originale parte il giorno prima dell’arrivo dell’originale. Nessun back-to-back Amore infinito maratone di film per i fan!

Kung Fu Panda 2

Ultimo giorno per guardare: 31 agosto

Sfortunatamente, il sequel del 2011 Kung Fu Panda con Jack Black, Angelina Jolie e altre importanti star del cinema lasceranno Netflix alla fine del mese. Tra i lati positivi, ce n’è in abbondanza Kung Fu Panda contenuti ancora su Netflix, inclusa la nuova serie Kung Fu Panda: Il cavaliere del drago.

Fiume del vento

Ultimo giorno per guardare: 27 agosto

Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, Wanda e Occhio di Falco del MCU, recitano nel film giallo neo-occidentale dell’omicidio del 2017 Fiume del vento. Il film è stato un modesto successo al botteghino e ha ottenuto il plauso della critica, ma la tua ultima possibilità di guardarlo su Netflix questo mese è il 27.

Anchorman: La leggenda di Ron Borgogna

Ultimo giorno da guardare: 31 agosto

Chi non ama una commedia di Will Ferrell? Naturalmente, il film satirico del 2004 Anchorman vanta un cast di pesi massimi della commedia come Christina Applegate, Paul Rudd e Steve Carell, e in seguito ha lanciato un sequel di successo nel 2013. L’originale si è disconnesso da Netflix alla fine di agosto.

Proprio come il paradiso

Ultimo giorno per guardare: 31 agosto

Se c’è una cosa di cui abbiamo più bisogno su Netflix, è Reese Witherspoon. Apparirà in una commedia romantica con Ashton Kutcher entro la fine dell’anno, ma la sua commedia romantica del 2005 con Mark Ruffalo (che ha raggiunto la top 10 durante il suo periodo su Netflix) partirà l’ultimo giorno del mese.

Film in uscita da Netflix ad agosto 2022

Oltre a quei momenti salienti che scompariranno dalle nostre liste di controllo alla fine di questo mese, ecco tutti i film che usciranno da Netflix nell’agosto 2022.

5 agosto

7 agosto

9 agosto

10 agosto

15 agosto

Amore infinito (1984)

Sé/meno

20 agosto

24 agosto

25 agosto

27 agosto

30 agosto

31 agosto

Un incubo su Elm Street (1984)

Un incubo su Elm Street (2010)

Un Natale molto Harold & Kumar

La casa storta di Agatha Christie

Anchorman: La leggenda di Ron Borgogna

Cliffhanger

Il cavaliere oscuro risorge

La partenza

Bravi ragazzi

Adulti

Halloween

Proprio come il paradiso

Kung Fu Panda 2

Missione impossibile

Missione: Impossibile II

Missione: Impossibile – Protocollo Ghost

Premonizione

Nemici pubblici

Le 5 Leggende

Soul Surfer

Fanteria dello spazio

Titanico

Siamo Marshall

Wyatt Earp

