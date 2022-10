I 5 migliori film sportivi attualmente in streaming su Netflix

Netflix rimescola costantemente una vasta gamma di film sportivi. Questa presentazione illustra i cinque migliori film sportivi con il servizio di streaming in questo momento. Ora, Netflix ha un sacco di fantastici documentari sportivi sul servizio e forse c’è una futura presentazione per esaminare i migliori. Ma questa lista si concentra sui film.

Netflix scorre i film con i tempi. E con l’inizio della stagione NBA e la stagione NFL in pieno svolgimento, non sorprende che il basket e il calcio costituiscano la maggior parte dei film in questo elenco.

Menzione d’onore: Point Break (1991)

Ok ok. Punto di rottura non è, a rigor di termini, un film di sport. In effetti, il thriller del 1993 con Keanu Reeves e Patrick Swayze raramente rientra in questa categoria. La descrizione più accurata di Punto di rottura è un thriller di rapine e forse uno dei migliori di tutti i tempi. Tuttavia, con una classica scena di beach football e alcune eccitanti sequenze di surf, lo chiamiamo un film sportivo.

Punto di rottura racconta la storia dell’agente sotto copertura dell’FBI Johnny Utah (Reeves) e del suo tentativo di infiltrarsi in una banda di surfisti guidata da Bodhi (Swayze), che crede sia il capo di una banda chiamata “ex presidenti”. Ma quando Utah si avvicina troppo a Bodhi, il suo lavoro inizia a fondersi con la sua ritrovata amicizia.

Mentre Punto di rottura vale sicuramente la pena guardare e in cima alla lista di tutti i tempi riguardabili di questo scrittore, potrebbe non adattarsi al conto dei classici “film sportivi”. Tuttavia, ha meritato un posto a tavola nella categoria menzione d’onore.

5. Amatoriale (2018)

Dilettante, con Michael Rainey, Jr. nei panni di Terron Forte, racconta la storia di un giocatore di basket emergente con difficoltà di apprendimento. Il suo talento lo manda alla Liberty Prep, una scuola di basket d’élite, con l’obiettivo di ottenere una borsa di studio per il college.

Forte è costretto a bilanciare le sue difficoltà di apprendimento con le aspettative alte e iperconcentrate della sua nuova scuola e allenatore, interpretato da Josh Charles, così come la sua relazione con suo padre (Brian White), che lotta con i suoi infortuni sportivi passati.

Mentre Dilettante è stato rilasciato da Netflix e non è così noto come i classici in arrivo in questo elenco, racconta una storia avvincente su come la commercializzazione degli sport sta iniziando a influenzare i bambini di età sempre più giovane. Non sarebbe sorprendente se a un certo punto venisse raccontata una versione a budget più elevato di questa storia, ma per ora, Dilettante è l’unico film che racconta questa storia.

4. Ogni domenica (1999)

Nel 1999, Oliver Stone ha diretto Any Given Sunday per mostrare le vite dietro le quinte dei nostri amati atleti professionisti. In tipico stile Stone, la rappresentazione è sopra le righe e sicuramente piena di problemi. L’allenatore Tony D’Amato (Al Pacino) sta cercando di tenere insieme una squadra, alle prese con una controversia sul QB tra Jack Rooney (Dennis Quaid) e Willie Beaman (Jamie Foxx). Nel frattempo, è costantemente testa a testa con la nuova proprietaria Christina Pagniacci (Cameron Diaz).

Ogni domenica è una corsa stilizzata e selvaggia nel ventre oscuro dell’industria sportiva che vanta alcune scene incredibilmente memorabili, come il discorso “un pollice alla volta” di Pacino che è diventato uno dei preferiti di Jumbotron nella vita reale per pompare la folla. In un senso, Tutte le domeniche date provato a fare cosa Ballerini, lo show della HBO con protagonista il Rock, ha fatto anni prima. Nonostante i suoi numerosi difetti, Ogni domenica è ancora da vedere.

3. Il trambusto (2022)

A differenza di Dilettanteall’inizio di questo elenco, Attività febbrile è stato rilasciato su Netflix con molto clamore e consensi universali. Racconta la storia di Stanley Sugarman (Adam Sandler), uno scout dei Philadelphia 76ers, che sogna un giorno di allenare la squadra.

Ha un occhio per il talento e crede che segnare un inaudito recluta Bo Cruz (Juancho Hernangómez) sia il suo biglietto per realizzare il suo sogno. Mette tutte le sue chips su Cruz, allenandolo e allenandolo in preparazione per una carriera in campionato. La sua vita familiare si rivela debole con i suoi continui viaggi, ma sua moglie Teresa (Queen Latifah) rimane solidale.

Attività febbrile segna un altro grande film sportivo che non si concentra sul gioco in sé, ma piuttosto sul dietro le quinte di un’industria in forte espansione, sulla falsariga di Moneyball e Giornata della bozza. Offre una storia fresca ed è supportato dalle ottime interpretazioni di Sandler, Latifah e Hernangómez.

Inoltre, Attività febbrile è pieno zeppo di vere star della NBA come Trae Young, Khris Middleton, Kyle Lowry, Seth Curry, Luka Doncic, Tobias Harris e Tyrese Maxey. Attività febbrile è un altro orologio divertente e, sebbene sia l’ultimo membro di questa lista, probabilmente entrerà nel canone dei grandi film di basket.

2. Corsa (2013)

Prima F1: Guida per sopravvivere e la recente popolarità delle corse di Formula 1 negli Stati Uniti, il blockbuster diretto da Ron Howard Fretta nel 2013, che non ha ottenuto tutto il merito che meritava. Il protagonista Chris Hemsworth e Daniel Brühl nei panni dei piloti di F1 James Hunt e Niki Lauda, ​​rispettivamente. Fretta racconta la storia della stagione 1976 e dell’aspra rivalità tra questi due grandi piloti, che si trasforma in rispetto reciproco e persino ammirazione.

Fretta è un orologio elettrico che tiene gli spettatori con il bordo del sedile per tutto il tempo ed esplora la tumultuosa storia di questo sport prima dell’introduzione di ulteriori norme di sicurezza nelle stagioni successive.

Questi piloti hanno letteralmente messo la loro vita in pericolo in un momento in cui una morte per stagione non era insolita. Mentre i più recenti docuserie Netflix potrebbero essersi eclissati Fretta in termini di popolarità, fungendo da vero catalizzatore del fandom americano della F1, Fretta è un must per chiunque voglia immergersi più a fondo in uno sport che continua a crescere negli Stati Uniti.

1. Sopra l’orlo (1994)

Rullo di tamburi prego. Il film sportivo numero uno su Netflix in questo momento è . . . Sopra il bordo. Questo film del 1994 diretto da Jeff Pollack potrebbe non essere il primo pensiero di tutti su un grande film sportivo, ma Sopra il bordo è diventato un classico assoluto.

Racconta la storia di Kyle Watson (Duane Martin), un famoso giocatore di basket del liceo che aspira a giocare a Georgetown, intrappolato tra i suoi sogni e la vita per le strade di New York. All’inizio, è stato coinvolto nella banda di Birdie (Tupac Shakur) con Motaw (Wood Harris), come chiave per vincere un torneo di basket di quartiere. Ma Shep (Leon), il fratello di Birdie, prende Kyle sotto la sua ala per insegnargli a giocare nel modo giusto.

Mentre Sopra il bordo ha certamente molti dei tropi che si trovano nei tipici film sportivi – un giovane giocatore con immenso talento lotta con la vita, solo per imparare lezioni che vanno oltre il campo da basket – è diventato un classico grazie al suo cast eccezionale, alla colonna sonora fantastica, al simbolismo inquietante della morte di Birdie, ma soprattutto, perché ha segnato una fusione di culture.

Raffigurava il basket di strada di New York sullo schermo quando la maggior parte dei film sportivi tendeva a mostrare giocatori nei ranghi collegiali o professionisti. Ha portato alla luce questa sottocultura sportiva che tutti conoscevano, ma pochi hanno visto. E lo ha fatto in un momento in cui l’hip hop stava diventando mainstream, usando una delle più grandi star del rap per raccontare la storia. Sopra il bordo non è così ampiamente conosciuto come dovrebbe essere e tutti dovrebbero dargli un’occhiata mentre è su Netflix!

Quali sono i tuoi film sportivi preferiti? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.