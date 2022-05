I 5 migliori film Netflix da guardare per il weekend del Memorial Day 2022

È di nuovo quel periodo dell’anno in cui gli americani ovunque onorano coloro che hanno protetto la santità della libertà e le libertà che questo grande paese ha da offrire. Il Memorial Day è l’occasione onorata e la festa federale in cui le persone piangono il personale militare statunitense morto mentre prestava servizio nelle forze armate.

Ci sono molti modi in cui le persone possono venerare il coraggio e il coraggio, oltre a ricordare il sacrificio di grande impatto dei molti eroi che non sono tornati a casa. Le persone possono visitare un cimitero o un memoriale, prendere parte a eventi specializzati e godersi alcune fantastiche storie cinematografiche che mostrano alcuni degli sforzi epici che hanno subito.

Netflix film Il weekend del Memorial Day 2022

Di tutte le fantastiche selezioni pronte per lo streaming ora su Netflix, questi cinque sono i migliori contendenti per gli abbonati per migliorare la loro esperienza del Memorial Day nel 2022.

Castello di sabbia (2017)

Il dramma di guerra del 2017 Castello di sabbia stelle Il Witcher’s Henry Cavill e Mad Max: Fury Road’s Nicholas Hoult in quella che può essere descritta solo come un’avvincente storia di guerra ispirata a eventi reali. La storia deriva dall’esperienza dello scrittore del film, Chris Rossener durante la guerra in Iraq.

Il film Netflix segue Matt Ocre, un giovane soldato dell’esercito americano, e la sua introduzione all’invasione del 2003. Nel film, Ocre è etichettato con il compito cruciale di riportare l’acqua in un villaggio in Iraq. La storia di 113 minuti fa un lavoro magnifico nel mostrare le prove e le tribolazioni della guerra.

Salvare il soldato Ryan (1998)

Molti considerano Salvate il soldato Ryan essere uno dei più grandi film dell’acclamato regista Steven Spielberg e uno dei più grandi film di guerra mai apparsi sul grande schermo. Il cinque volte vincitore dell’Oscar ha un cast stellato, tra cui Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Giovanni Ribisi, Matt Damon e altri.

Partendo da una scena da batticuore dello sbarco in Normandia, la narrativa ben congegnata si sposta nel seguire un gruppo di soldati senza paura che si recano dietro le linee nemiche per salvare un paracadutista. L’affare magnetico mostra il coraggio e il sacrificio dei soldati che hanno combattuto così coraggiosamente per salvare letteralmente il mondo. Assicurati di avere un posto per Salvate il soldato Ryan nel Giorno della Memoria.

L’avamposto (2020)

Il film di guerra L’avamposto si basa sul libro di saggistica del 2012 chiamato L’avamposto: una storia non raccontata di valore americano, scritto dall’autore Jake Tapper. Ha coperto la battaglia di Kamdesh nella guerra in Afghanistan. Il film, diretto da Rod Lurie, segue una piccola squadra di soldati americani mentre combattono contro i talebani.

L’avamposto stelle L’ira dell’uomos Scott Eastwood, fringuello’s Caleb Landry Jones, e Ago in un pagliaio’s Orlando Bloom. Il film di guerra d’azione dal design superbo ha una valutazione stellare su Rotten Tomatoes e ha raggiunto la vetta delle classifiche su streaming e VOD, rendendolo un film da non perdere per il Memorial Day di Netflix.

Top Gun (1986)

Per coloro che hanno l’assoluto bisogno di velocità, nostalgia e di mostrare un po’ di amore ai guerrieri che hanno difeso il nostro Paese sfrecciando nei cieli in situazioni quasi sempre pericolose, c’è solo una scelta. Top Gun è sempre un’ottima scelta, specialmente il Memorial Day, e lo rende solo migliore è che il tanto atteso sequel Top Gun: Maverick è nei cinema allo stesso tempo.

Il film vincitore dell’Oscar diretto da Tony Scott è interpretato da Tom Cruise, Val Kilmer, Tom Skerritt, Anthony Edwards e Kelly McGillis. Il film drammatico d’azione che molti considerano un classico segue alcuni piloti emergenti che si rendono conto a proprie spese di ciò che serve per essere il meglio che la Marina degli Stati Uniti ha da offrire.

Il patriota (2000)

Il film di Roland Emmerich Il patriota, con Mel Gibson, riporterà il pubblico a casa dove tutto è iniziato, ed è difficile sostenere che il film non svolga un lavoro assolutamente fantastico nel raccontare la storia devastata dalla guerra di come è nato il sogno americano. I primi soldati che hanno combattuto coraggiosamente per il rosso, bianco e blu all’inizio di tutto sono tra i più coraggiosi che questo paese abbia mai visto, e il film fa del suo meglio per onorare quella gloria.

Il film segue un pacifico contadino che si preoccupa più della paternità che dell’essere un patriota, ma è costretto a essere di nuovo un soldato contro gli inglesi dopo che le Giubbe Rosse hanno ucciso suo figlio. Quello che segue è un brillante ritratto di come alcuni individui coraggiosi si siano opposti a un vasto esercito e, nonostante le probabilità impossibili, siano stati vittoriosi nella loro ricerca della libertà. Il patriotacosì come tutti gli altri film elencati, sono pronti per lo streaming su Netflix per il Memorial Day 2022.

Quali film Netflix guarderai per il weekend del Memorial Day?