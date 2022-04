I 22 migliori film horror su Netflix (marzo 2022)

Stai cercando un film spaventoso da guardare stasera? Netflix ha molte fantastiche opzioni. Di seguito puoi dare un’occhiata al nostro elenco dei migliori film horror su Netflix. Alcuni di questi film sono slasher, altri sono thriller psicologici e altri sono qualcosa di completamente diverso!

La cosa bella dell’horror è che ci sono tonnellate di diversi sottogeneri e nicchie, il che significa che è probabile che troverai qualcosa di tuo gusto sul servizio di streaming. Netflix ha alcuni fantastici film horror originali, ma ce ne sono anche alcuni che il servizio ha concesso in licenza per il team, quindi controlla l’elenco qui sotto.

I migliori film horror su Netflix (aprile 2022)

Dal momento che i film vanno e vengono sempre su Netflix, manterremo questo elenco aggiornato nel tempo man mano che i film più vecchi lasciano il servizio e iniziano lo streaming di nuovi fantastici film horror. Fortunatamente, gli originali Netflix dovrebbero essere dispositivi permanenti poiché in genere non lasciano mai Netflix. Continua a leggere per vedere i migliori film horror su Netflix a partire da aprile 2022.

I migliori film horror su Netflix: Raw (2016)

Diretto da : Julia Ducourtnau

: Julia Ducourtnau Protagonista: Garance Marillier, Ella Rumpf e Laurent Lucas

La Francia è davvero brava a fare film horror, e Grezzo lo dimostra. Il dramma horror per adulti del 2016 vede Garance Marillier nei panni di una giovane vegetariana che entra nel suo primo anno alla scuola di veterinaria. Sorprendentemente, la scuola di veterinaria ha un processo di nonnismo piuttosto intenso, e mentre è lì, Justine (una vegetariana da sempre) mangia carne per la prima volta. Nell’istante in cui ne ha un assaggio, Justine inizia a desiderare carne umana. Quindi, se hai voglia di guardare un film di cannibalismo contorto e non vuoi rivolgerti a Hannibal Lecter, ti consiglio vivamente di dare Grezzo una possibilità.

In anteprima a Cannes nel 2016, Grezzo ha ricevuto il plauso della critica con elogi per la regia e la sceneggiatura di Ducourtnau. È un film brutale da guardare a volte perché non evita i contenuti grafici ed espliciti, ma è anche eccellente. Penso anche che la natura grafica del film sia stata un po’ sopravvalutata. Sebbene abbia alcuni momenti davvero inquietanti, sono usati raramente. Non è così intenso come alcuni degli altri film etichettati come parte del film New French Extremity (come martiri).