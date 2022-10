I 10 migliori programmi Netflix in arrivo nel 2023

I migliori programmi Netflix del 2023

Il 2022 è stato un anno incredibile per Netflix, ma crediamo che il 2023 sarà ancora migliore! Il nuovo anno sarà pieno di molti nuovi spettacoli Netflix e del ritorno di alcune serie popolari. In effetti, Netflix ha già iniziato ad annunciare le date di uscita ufficiali di alcuni dei suoi programmi in arrivo il prossimo anno.

Ma non preoccuparti! Ci sono ancora molti fantastici programmi Netflix in arrivo entro la fine del 2022, come Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro, Manifesto stagione 4 parte 1, La corona stagione 5, Morto per me stagione 3, Mercoledì, Corsia delle Lucciole stagione 2 parte 1 e molti altri.

Abbiamo appena deciso di guardare avanti a tutte le prossime uscite confermate o previste per il 2023. Ora, preparati a essere pompato perché la formazione di Netflix per il 2023 è fuori dal mondo! Ovviamente, abbiamo dovuto iniziare con uno dei migliori thriller sullo streamer, Voi.

La data di uscita della stagione 4

Una nuova stagione di Voi arriverà su Netflix nel 2023. Avevamo sperato in un rilascio alla fine del 2022, ma Netflix ha deciso di distribuire invece una data di rilascio nel 2023. Lo streamer ha annunciato la data di uscita ufficiale durante il suo fan event virtuale TUDUM. Invece di pubblicare la quarta stagione completa in una sola volta, sarà divisa in due parti. Ytu la parte 1 della stagione 4 uscirà il 10 febbraio e la parte 2 verrà rilasciata il 10 marzo. È stato anche rilasciato un teaser che introduce il cast della stagione 4.

Se ricordi, la terza stagione si conclude con Joe a Parigi alla ricerca di Marienne. Tuttavia, sembra che Joe in qualche modo si recherà a Londra nella quarta stagione. Basato sul teaser, Joe ora si chiama Jonathan Moore ed è un professore. Ma questo è un modello per Joe. Dopo aver scatenato il caos in un posto, si trasferisce e fa la stessa cosa in un altro. Per quanto tempo Joe riuscirà a farla franca con l’omicidio?

Oltre a Penn Badgley, il cast della quarta stagione include Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman, Ed Speleers, Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan e molti altri.

Voi è stato rinnovato per una quarta stagione prima ancora che la terza stagione fosse presentata in anteprima. Stiamo ancora aspettando di vedere se Netflix rinnoverà la serie thriller per una quinta stagione prima della premiere della quarta stagione. Ti terremo aggiornato sullo stato di rinnovo dello spettacolo e su tutto il resto Voi stagione 4.

