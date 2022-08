I 10 migliori film e programmi horror Netflix ancora in arrivo nel 2022

Con la fine dell’estate, molti di noi fan dell’horror e di Halloween si stanno già preparando per la stagione spettrale! Fortunatamente per noi, Netflix ha molti fantastici film e spettacoli horror in arrivo quest’anno. Il seguente elenco mette in evidenza tutti i film horror e i programmi televisivi Netflix la cui uscita è prevista ancora nel 2022.

Tra una nuova serie di Mike Flanagan, lo spettacolo del mercoledì Addams con Jenna Ortega e un nuovo film animato in stop-motion di Coraline e L’incubo prima di Natale creatore Henry Selick, ci sono molti film e programmi horror Netflix che aspettano con ansia questo autunno e non vediamo l’ora di guardarli!

Mentre alcuni dei seguenti progetti hanno date di uscita, la maggior parte dei contenuti previsti per questo autunno e inverno non hanno ancora date di anteprima. Ci aspettiamo di saperne di più presto, potenzialmente all’evento Tudum di Netflix.

I migliori film e programmi horror Netflix ancora in arrivo nel 2022

Il club di mezzanotte

La prossima serie di Mike Flanagan è Il club di mezzanotte, basato sull’omonimo romanzo per giovani adulti di Christopher Pike. Lo spettacolo è incentrato su sette malati terminali al Rotterdam Home hospice.

Ogni sera, a mezzanotte, questi sette amici si incontrano per raccontarsi storie spaventose. Fanno anche un patto che quando uno di loro alla fine muore, dovranno promettere di continuare a comunicare con gli altri dall’oltretomba. Ma quando uno di loro fa muori, iniziano ad accadere cose molto strane.

In streaming il 7 ottobre

Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro

Netflix sta entrando nel gioco della serie antologica horror con la prossima serie di Guillermo del Toro. La nuova serie comprenderà una raccolta di storie curate personalmente che saranno sofisticate e orribili.

Aspettati di vedere molti volti familiari e di talento nel cast, con ogni episodio che porta una nuova storia. Il cast annunciato per lo spettacolo include Andrew Lincoln, Ben Barnes, Chloe Madison, Charlyne Yi, Crispin Glover, Eric André, Rupert Grint, Sebastian Roché, Sofia Boutella, Tim Blake Nelson e molti altri.

I fan di del Toro vorranno sicuramente guardare perché due episodi sono in realtà opere originali di lui. La serie stessa è basata sul suo racconto omonimo.

Data di rilascio da definire

Mercoledì

Jenna Ortega è stata scelta per il ruolo di Wednesday Addams nella prossima serie comica di mistero soprannaturale Wednesday. Nella nuova serie, ti seguiremo Mercoledì durante i suoi anni frequentando la Nevermore Academy, dove cerca di fermare una follia omicida dal porre fine ai cittadini della città e risolvere un mistero soprannaturale che ha colpito la sua famiglia 25 anni fa.

Fan di La famiglia Addams vorranno sicuramente dare un’occhiata alla nuova serie, che vede nel cast anche Catherine Zeta-Jones, Riki Lindhome, Jamie McShane, Percy Hynes White, Gwendoline Christie e Christina Ricci, che hanno recitato mercoledì nei film.

Data di rilascio da definire

Altri film horror Netflix in arrivo su Netflix quest’anno

La maledizione di Bridge Hollow – Film di Halloween per famiglie con protagonista Cose più strane star Priah Ferguson e Marlon Wayans, in streaming il 14 ottobre

Il telefono del signor Harrigan – Film horror basato sul romanzo di Stephen King, data di uscita da definire

Wendell & Wild – Film dark fantasy d’animazione in stop-motion diretto da Henry Selick, in uscita questo ottobre

L’occhio azzurro pallido – Film horror-thriller basato sul romanzo di Louis Bayard, con Christian Bale e Gillian Anderson, data di uscita da definire

La meraviglia – Thriller psicologico con protagonista Florence Pugh, data di uscita da definire

Troll – Film di mostri norvegesi, data di uscita da definire

Buco Infernale – Film horror polacco, data di uscita da definire

Quale di questi film e programmi horror Netflix ancora in arrivo quest’anno non vedi l’ora? Aggiungi questa pagina ai preferiti e ricontrolla più tardi poiché la terremo aggiornata man mano che avremo le date di rilascio confermate!