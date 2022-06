Hustlers è interpretato da Jennifer Lopez su Netflix?

Dopo aver visto il nuovo documentario Netflix di Jennifer Lopez Metà temponoi, insieme a milioni di abbonati Netflix, ci siamo resi conto di aver bisogno di un po’ più di J.Lo nella nostra vita quotidiana.

Senza dubbio, la celebrità dai molti talenti è una forza da non sottovalutare. Canta, balla e fa tutto e tutto in modo impeccabile. Tuttavia, al di sopra di tutte queste grandi cose che può fare, è anche un’attrice super abile con molti riconoscimenti alle spalle.

Dal suo ruolo iconico in Selena al suo ruolo più recente nella commedia romantica Sposami insieme a Owen Wilson, Lopez ha tanti film che tutti conosciamo e amiamo. Ma il suo ruolo nel film poliziesco del 2019 Imbroglioni è ciò che l’ha cementata come un’attrice a tutto tondo in grado di interpretare qualsiasi ruolo.

Curioso di sapere dove puoi trasmettere in streaming Imbroglioni? Ti abbiamo coperto.

Hustlers è in streaming su Netflix?

In data odierna, Imbroglioni non è ancora un titolo che puoi trasmettere in streaming su Netflix.

Mentre aspetti che questo film arrivi (si spera) sulla piattaforma di streaming, guarda Jennifer Lopez recitare in altri titoli sul sito, come Anaconda e il film d’animazione del 2015 Casa.

Inoltre, se hai un disperato bisogno di guardare un titolo che coinvolge persone che si fanno strada per raggiungere la vetta con ogni mezzo necessario, sentiti libero di guardare Il truffatore di Tinder, Inventare Annae Fyre: la più grande festa che non sia mai accaduta.

Hustlers è in streaming su Hulu?

A differenza di Netflix, Hulu, infatti, ce l’ha Imbroglioni disponibile per lo streaming sulla sua piattaforma!

Dopo l’abbonamento, potrai guardare tutta un’ora e cinquanta minuti di questo film, quindi assicurati di iscriverti oggi per evitare di perdere uno dei migliori film usciti dal 2019.

Dove noleggiare/acquistare Hustlers

Oltre a Hulu, il pubblico può noleggiare e/o acquistare Imbroglioni tramite Vudu, Google Play, Amazon Prime Video e Apple TV con un piccolo supplemento.

Assicurati di andare su uno di questi siti per iniziare lo streaming ogni secondo Imbroglioni. E dopo aver finito con questo film, perché non guardare quello di Jennifer Lopez Metà tempo un’altra volta?