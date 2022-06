Hustle è basato su una storia vera? Spiegazione del film Netflix di Adam Sandler

Non preoccuparti, non è così stressante Gemme non tagliate.

Adam Sandler è un attore immensamente popolare ma è probabilmente sottovalutato. La sua gamma è piuttosto notevole e negli ultimi anni ha giocato contro il tipo in sforzi acclamati come Le storie di Meyerowitz e il già citato film di Safdie.

Cosa hanno in comune questi film? Oltre a interpretare Sandman, ovviamente.

Bene, sono entrambi a casa su Netflix e il suo ultimo film è lì per il pubblico che può divertirsi anche sulla piattaforma.

Diretto da Jeremiah Zagar, Adam interpreta Stanley Sugerman, ma Hustle è basato su una storia vera?

Hustle è basato su una storia vera?

No, Hustle non è basato su una storia vera e la sceneggiatura è stata scritta da Taylor Materne e Will Fetters.

Stanley Sugerman è un ex esploratore di basket e il film lo segue nei suoi tentativi di rilanciare la sua carriera reclutando un giocatore spagnolo chiamato Bo Cruz. Bo ha un passato travagliato e anche Stanley, che li avvicina mentre inseguono i loro sogni NBA.

Stanley è un’opera di finzione e non basata su un vero esploratore dei Philadelphia 76ers. D’altra parte, sono una vera squadra di basket. Spesso conosciuta come Sixers, la squadra americana ha sede nell’area metropolitana di Filadelfia e, infatti, gareggia nella NBA rappresentata in Hustle.

Quanto a Bo Cruz, non è nemmeno un vero giocatore di basket, anche se è interpretato da Juancho Hernangomez, un giocatore NBA nella vita reale che gioca per gli Utah Jazz.

“È una buona opportunità”

Parlando con Slash Film, l’intervistatore ha parlato di Adam Sandler come un grande fan del basket e gli ha chiesto cosa significhi per lui girare un film sull’amato sport:

“È una così buona opportunità, Hustle, e la premessa di scouting e trovare un vero giocatore NBA e portarlo a vedere se può inserirsi nell’NBA ed essere una star lì, e avere una vita lì. Questa è un’opportunità irripetibile, quindi penso che l’obiettivo fosse assicurarsi che il canestro fosse il più bello possibile…”

Ha continuato: “… il più reale possibile, e un ragazzo come me e un ragazzo come Juancho lo guardano e dicono:” Sì, è così che va”.

Chi recita nel cast di Hustle?

Puoi dare un’occhiata al cast centrale e ai rispettivi ruoli di seguito:

Adam Sandler nel ruolo di Stanley Sugerman

Queen Latifah come Teresa Sugerman

Ben Foster nel ruolo di Vince Merrick

Robert Duvall nel ruolo di Rex Merrick

Juancho Hernangómez nel ruolo di Bo Cruz

Silas Graham nel ruolo del giovane Bo Cruz

Jordan Hull nel ruolo di Alex Sugerman

Heidi Gardner nel ruolo di Kat Merrick

Maria Botto come Paola Cruz

Ainhoa ​​Pillet come Lucia Cruz

Anthony Edwards nei panni di Kermit Wilts, un giocatore e rivale di Bo.

Kenny Smith nel ruolo di Leon Rich

Hustle è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

