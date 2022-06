Hustle con Adam Sandler su Netflix è basato su una storia vera?

Attività febbrile con Adam Sandler è ora disponibile per lo streaming su Netflix e le persone si chiedono se il film drammatico sportivo sia basato su una storia vera. Non è un problema per noi! Abbiamo risposto a questa domanda proprio qui sotto!

Attività febbrile è un nuovo film originale diretto da Jeremiah Zagar da una sceneggiatura co-scritta da Taylor Materne e Will Fetters. Oltre a Sandler, nel film recitano anche Queen Latifah, Ben Foster, Juancho Hernangómez, Robert Duvall e molti altri.

Dopo un’uscita nelle sale il 3 giugno, gli abbonati Netflix hanno finalmente potuto guardare Attività febbrile sullo streamer l’8 giugno. Non sorprende che non ci sia voluto molto perché il dramma sportivo salisse alle stelle in cima alla lista dei 10 migliori film di Netflix. A partire dal 10 giugno, attualmente detiene il primo posto senza segni di abbandono dall’elenco. Voglio dire, il cast include molti attori e atleti famosi e la trama è abbastanza avvincente da attirare l’attenzione di chiunque. Quindi ci si aspettava la sua popolarità immediata.

Visto che molti film drammatici sportivi sono in genere basati su storie vere, ha senso chiedersi se Attività febbrile fa altrettanto. Di seguito, scoprirai se il nuovo film è basato su una storia vera o completamente romanzato.

Hustle è basato su una storia vera?

Se ci avessi pensato Attività febbrile fosse basato su una storia vera, ti sbaglieresti tristemente. È semplicemente un pezzo romanzato ben scritto e recitato. Il personaggio di Adam Sandler, Stanley Sugerman, non è un vero scout e allenatore della squadra di basket dei Philadelphia 76ers, né Bo Cruz (Juancho Hernangómez) è un vero giocatore di streetball spagnolo. Tuttavia, Juancho Hernangómez è un vero giocatore di basket che attualmente gioca per gli Utah Jazz e i Philadelphia 76ers sono una vera squadra di basket della National Basketball Association.

Inoltre, ci sono molti giocatori di basket NBA attuali ed ex nella vita reale che interpretano se stessi e fanno apparizioni nel film, come Trae Young, Jordan Clarkson, Khris Middleton, Aaron Gordon, Kyle Lowry, Seth Curry, Luka Doncic, Tobias Harris, Tyrese Maxey, Charles Barkley, Shaquille O’Neal, Allen Iverson e altri.

Quindi il gioco è fatto, gente! Attività febbrile non si basa su una storia vera. Invece, è creato dalle menti creative di Taylor Materne e Will Fetters.

Attività febbrile è ora in streaming su Netflix.