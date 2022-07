Hunter Moore è su Twitter o è stato bandito dai social media?

Potresti non aver mai sentito il nome Hunter Moore o potresti non averlo sentito menzionare per anni. Inutile dire che lo sentirai sicuramente molto di più ora.

Netflix ha offerto agli appassionati di documentari molti sforzi nel corso degli anni, che si tratti di film o miniserie. L’ultimo non riguarda un serial killer di alto profilo o, diciamo, Joe Exotic, ma qualcuno che ha causato indignazione e angoscia nello spazio online nei primi anni 2010.

L’uomo più odiato di Internet è stato presentato in anteprima mercoledì 27 luglio 2022 e la serie limitata in tre parti si concentra su Hunter Moore, il fondatore del famigerato sito web IsAnyoneUp.com.

È stato lanciato nel 2010 e ha incoraggiato gli utenti a caricare immagini di donne nude, con alcuni utenti che spesso aggiungevano l’handle dei social media della vittima e le informazioni personali per ancorare le foto. Alcuni pubblicherebbero immagini esplicite dei loro ex partner per vendicarsi della fine della relazione. In sostanza, era considerato il primo sito di revenge porn.

Il documentario descrive in dettaglio cosa è successo al fondatore e al suo sito, ma Hunter Moore è ancora su Twitter?

Hunter Moore è su Twitter?

Sì, Good To Know riporta che Hunter Moore è su Twitter e Instagram. Tuttavia, aggiungono che il 36enne americano è ancora bandito da Facebook.

Buono a sapersi include anche che il suo account Twitter è @_iamhuntermoore e che pubblica spesso selfie in palestra e foto del suo cane.

Di recente ha pubblicato su Internet l’uomo più odiato sul suo account Twitter e a luglio ha suggerito che l’annullamento della cultura ha reso i social media meno divertenti. “Voglio davvero rendere di nuovo divertente Twitter”, ha scritto. “Ma cancella la cosa della rivoluzione culturale e le persone sono troppo sensibili ora”.

Esistono numerosi account Instagram di Hunter Moore

Guardando Instagram, c’è un account – iamhuntermoore – con 42.3k follower ma il post più recente è di gennaio 2014.

Ci sono numerosi account che affermano di essere il vero Hunter Moore. Uno è l’handle i_huntermoore che ha oltre 1k follower ed è privato; questo è quello menzionato nella sua biografia su Twitter. Inoltre, un altro è huntermoorreal con oltre 3k e la biografia dice “questo è il mio vero account. Dm per conferma. Non ho Twitter”.

Nella sua storia, ci sono screenshot di DM di persone che gli chiedono del documentario e lo confrontano sul sito IsAnyoneUp.

“Sento che sia rappresentativo di chi era”

Alla fine del documentario, il testo rivela che Hunter Moore inizialmente ha accettato di partecipare al progetto, ma in seguito ha rifiutato.

Rob Miller, regista di The Most Hated Man on the Internet, ha valutato la decisione di Moore di non apparire, riferisce Newsweek.

“Sì, lo senti per tutta la serie”, ha detto Miller a Netflix. “E molte cose che ha detto che abbiamo incluso nella serie ha detto ripetutamente in varie interviste, quindi non è solo una tantum che può scusare dicendo ‘Ero cocaina’ o ‘Ero ubriaco.’ Quindi, sento che è rappresentativo di chi era, in quel momento”.

L’uomo più odiato di Internet è in streaming esclusivamente su Netflix.

In altre notizie, l’attore di P-Valley’s Uncle Clifford, Nicco Annan, è gay nella vita reale?