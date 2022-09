“Hugh Jackman what a**k”: quando Ryan Reynolds ha risposto scherzosamente a una domanda per bambini

Ryan Reynolds è un attore esilarante. Il suo tempismo comico è lodevole sia dentro che fuori dallo schermo. Il Deadpool ha un’enorme base di fan e, oltre alla sua recitazione, i fan adorano anche il suo umorismo. Ogni volta che Reynolds è davanti a una telecamera, è una delle persone più divertenti a cui potrai assistere. Inoltre, il suo carattere spiritoso e la sua persona rimangono gli stessi con chiunque incontri, anche i bambini di età compresa tra 6 e 7 anni.

Ryan ama fare interviste e promuovere i suoi film, e le sue interviste sono ugualmente divertenti da guardare poiché ci mette un po’ del suo ingegno. Ed è proprio quello che ha fatto in una delle sue interviste per promuovere il suo film Pokémon Detective Pikachu. Nell’intervista, Ryan ha anche preso in giro il suo amico di lunga data Hugh Jackman.

Ryan Reynolds chiama Hugh Jackman un “cazzo”

Durante un colloquio con Radio BBC per promuovere il suo film Pokemon: Detective Pikachu, Ryan è stato posto con alcune domande difficili dai bambini. Lucas, un bambino di dieci anni, aveva una domanda interessante per Reynolds. Lucas ha chiesto a Reynolds della sua persona meno preferita con cui ha recitato. Inizialmente, Reynolds esitò ed evitò di prendere un nome, dicendo: “Lucas, so che sarà un po’ noioso, ma mi piacciono davvero tutti i miei co-protagonisti, anche quelli che sono terribili”.

Tuttavia, pochi minuti dopo, Ryan continua a rispondere, “Hugh Jackman che ca**o.”

Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono stati coinvolti in una guerra di scherzi ormai da anni. Il “compagni di faida”, più come “fratelli”, hanno lavorato insieme per la prima volta nel 2009 sul set del film Origini degli X-Men: Wolverine. In un’intervista nel 2020, Jackman ha ammesso la sua faida con Reynolds. I prigionieri l’attore ha spiegato che la sua faida con Reynolds è iniziata quando Jackman si è avvicinato al Ragazzo libero attore e gli ha chiesto di essere gentile con la sua allora moglie Scarlett Johansson. Tuttavia, entrambi gli attori hanno fatto molta strada da allora. Il duo ha anche fatto uno spot pubblicitario insieme.

La storia degli scherzi di Jackman e Reynolds

In precedenza, Hugh Jackman e Jake Gyllenhall hanno fatto uno scherzo al burlone. Jackman ha invitato Reynolds a un “brutta festa del maglione” a Natale. Tuttavia, una cosa tralasciata dall’invito era che il codice di abbigliamento si applicava solo a Reynolds. L’immagine della festa è emersa online e ha fatto ridere il pubblico. Tuttavia, Ryan non ne era un grande fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Anche se Ryan ha ottenuto la sua dolce vendetta su Hugh Jackman tirando lo stesso”tema festa maglionescherzo, questa volta Reynolds ha inviato un invito a Jackman, e Il Ghiottone l’attore si è fermato indossando lo stesso maglione. Jackman ha pubblicato la foto su Twitter e Reynolds non ha perso l’occasione di twittare qualcosa di più divertente.

Non posso credere di aver accettato di indossare anche la biancheria intima abbinata. pic.twitter.com/mpaEfiGzuy — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 20 dicembre 2019

Non ricordo di aver menzionato la biancheria intima. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 20 dicembre 2019

Qual è il tuo scherzo preferito di Ryan Reynolds? Facci sapere.

LEGGI ANCHE: “È proprio come il film degli X-Men, non importa”: Ryan Reynolds una volta si è schiantato a una riunione degli X-Men con Hugh Jackman, Halle Berry e altri

Il post “Hugh Jackman what ad**k”: Quando Ryan Reynolds ha risposto scherzosamente a una domanda per bambini è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.