Howard Hamlin era in Breaking Bad? Spiegazione del collegamento Better Call Saul

Come prequel di Breaking BadBetter Call Saul presenta una serie di riferimenti e incroci di personaggi tra cui le apparizioni di Gus Fring, Mike Ehrmantraut e Hank Schrader, tutti presenti in entrambi gli spettacoli.

Howard Hamlin di Patrick Fabian è un personaggio chiave in Better Call Saul ed è apparso regolarmente sin dalla sua introduzione nella prima stagione, ma il suo destino al momento di Breaking Bad è stato a lungo oggetto di discussione tra i fan.

Howard Hamlin è mai stato visto o menzionato in Breaking Bad e cosa gli succede in Better Call Saul?

Howard Hamlin è in Breaking Bad?

No, Howard Hamlin non compare in Breaking Bad.

E a differenza di Nacho Varga e Lalo Salamanca, menzionati nella seconda stagione di Breaking Bad ma mai visti, di Howard non si parla mai.

Invece, il personaggio è stato creato appositamente per Better Call Saul ed è stato limitato esclusivamente alla serie spin-off.

Howard è stato presentato nell’episodio di apertura di Better Call Saul ed è stato un costante antagonista di Jimmy McGill durante il suo viaggio per diventare Saul Goodman.

Cosa succede a Howard in Better Call Saul?

Howard Hamlin muore nell’episodio 7 di Better Call Saul stagione 6.

Dopo le gesta di Jimmy e Kim nella sesta stagione, la carriera di Howard è a pezzi poiché hanno lavorato per offuscare la sua reputazione al fine di accelerare il caso Sandpiper Crossing, la cui risoluzione farà guadagnare a Jimmy una vincita di $ 2 milioni.

I colleghi di Howard sono scettici sul fatto che Jimmy e Kim lo avrebbero davvero incastrato e così decide di confrontarsi con la coppia nella scena finale dell’episodio 7.

Approfondisce un lungo discorso congratulandosi con loro per il loro successo e avvertendoli anche che atterrerà in piedi e tornerà per punizione.

Tuttavia, durante la conversazione, la porta dell’appartamento di Kim e Jimmy si apre, facendo tremolare la candela sul tavolo ed entra una figura familiare, Lalo Salamanca.

Kim e Jimmy terrorizzati avvertono Howard di andarsene senza problemi, ma l’avvocato arrogante ignora i loro avvertimenti e battute sul fatto che Lalo ha bisogno di trovare avvocati migliori.

L’osservazione si rivela essere l’ultima, tuttavia, quando Lalo estrae la pistola, avvita silenziosamente il silenziatore e spara senza pietà a Howard alla testa, spargendo sangue e cervello in tutto l’appartamento.

I fan di Better Call Saul reagiscono alla morte di Howard

Essendo un personaggio presente in Better Call Saul sin dall’inizio, la morte di Howard si è sicuramente rivelata un grande argomento di discussione tra i fan.

Un fan su Twitter ha scritto: “Quel finale di Better Call Saul è stato pazzesco. Lo sguardo di puro terrore sui volti di Kim e Saul quando Lalo è entrata e il povero Howard non aveva idea di cosa sarebbe successo.

Mentre un altro ha aggiunto: “Una cosa di cui Howard non ha tenuto conto: che ci sono mostri in questo mondo molto più senz’anima di Jimmy McGill”.

Questo fan, che ha notato la severità del piano di Jimmy e Kim, ha commentato: “È stato davvero perfetto. Se non avessero tirato fuori la truffa, Howard non sarebbe stato lì. Mostra le conseguenze indesiderate delle loro azioni e quanto fosse oscuro il loro piano”.

“Non posso crederci!” ha scritto un altro fan. “Howard Hamlin era uno dei miei preferiti di Better Call Saul. Non volevo che finisse così!”

Questo fan ha sottolineato come lo show abbia messo in evidenza il successo di Jimmy e Kim, solo per sentirsi in sintonia con Howard nei suoi ultimi momenti: “Ora questa è narrazione. Provare il brivido di vedere Jimmy e Kim sconfiggere Howard solo per vederlo trasformarsi in simpatia e senso di colpa in un solo episodio. Mi sento totalmente manipolato. E lo amo!”

E infine, questo fan ha riassunto i propri sentimenti su quella scena finale sotto forma di meme:

La sesta stagione di Better Call Saul tornerà su AMC negli Stati Uniti lunedì 11 luglio, mentre gli spettatori internazionali potranno guardare da martedì 12 luglio su Netflix.

