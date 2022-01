“House Of Gucci” è disponibile su Netflix? Dove guardare?

Mentre le persone erano alla ricerca di un vero film drammatico, Ridley Scott ha deciso di prendere in mano la situazione. Il 26 novembre 2021, dopo l’uscita mondiale, Casa di Gucci ha portato il pubblico sulle montagne russe. Basato sulla storia della vita reale di Patrizia Reggiani, il film prevede un viaggio scioccante. È un adattamento di Sara Grey La casa di Gucci: una storia sensazionale di omicidio, follia, glamour e avidità.

Dopo aver sposato il figlio della famiglia Gucci, Maurizio, la sua sfrenata ambizione svela l’eredità della famiglia. Innesca una storia di tradimento, vendetta e, infine, omicidio. Il film presenta Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons e Salma Hayek.

Indubbiamente, il film offre un alto livello di cinematografia, regia e performance impressionanti e ha decisamente impressionato il pubblico. Scopriamo insieme se questo film di Lady Gaga è disponibile su Netflix oppure no?

House of Gucci è stata presentata in anteprima mondiale all’Odeon Luxe Leicester Square, Londra, il 9 novembre 2021.

Puoi comunque guardare il film nelle sale se il film è disponibile nella tua regione.

LEGGI ANCHE: La serie più vista di tutti i tempi di Showtime ora è “Dexter: New Blood” con la sua premiere finale

Altrimenti, scopriamo quando potremo vedere la Casa di Gucci su Netflix?

Il film è uscito nelle sale degli Stati Uniti il ​​24 novembre 2021. Dopo l’uscita nelle sale, gli abbonati di Netflix USA aspettano con impazienza l’uscita del film sulla piattaforma. Con l’arrivo di buone recensioni, il film ha ottenuto tre nomination ai SAG Awards.

Sono davvero grato di essere stato nominato dai @SAGawards per la mia esibizione in House of Gucci. Essere riconosciuto dagli altri attori tocca il mio cuore ed è profondamente significativo che sarei stato incluso in questa comunità artistica di umani coraggiosi e fantasiosi. #HouseOfGucci pic.twitter.com/GQcVl5tWci

— Lady Gaga (@ladygaga) 13 gennaio 2022