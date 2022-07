Honor Society è interpretato da Gaten Matarazzo su Netflix? (dove guardare in streaming)

Cose più strane la star Gaten Matarazzo ha un nuovo film in uscita questo fine settimana! Società d’onore è una commedia di formazione che sta già ottenendo ottime recensioni.

Matarazzo recita al fianco di Angourie Rice (Spider-Man: ritorno a casa) e Christopher Mintz-Plasse (Molto male). Rice interpreta Honor, un adolescente ossessionato dall’idea di entrare ad Harvard. Escogita un piano per sconfiggere i suoi tre migliori concorrenti, ma le cose diventano difficili quando si innamora di uno di loro.

Regia di Oran Zegman, Società d’onore sembra un film dolce che è un perfetto orologio di mezza estate. Inoltre, sappiamo già che talento è Matarazzo, quindi qualsiasi scusa per sostenerlo è una ragione sufficiente per me per dare un’occhiata a questo film!

Honor Society è su Netflix?

Purtroppo, anche se Matarazzo è innegabilmente una star di Netflix grazie a Cose più strane, il suo nuovo film non è un Netflix Original. In realtà è un film della Paramount+, quindi non potrai guardarlo su Netflix. Se vuoi solo guardare più progetti Matarazzo, puoi sempre rivisitarli Cose più strane o anche guardare il suo spettacolo di scherzi Incontri scherzosi.

Netflix ha anche molti altri film di formazione come La metà di esso, Ragazza alta, A tutti i ragazzi che ho amato prima, Tutti insieme ora, Mixtape e altro ancora. Puoi anche guardare quello di Matarazzo Cose più strane co-protagonista in film a tema simile come Enola Holmes (Millie Bobby Brown) e Sì Dio Sì (Natalia Dyer) su Netflix in questo momento.

Dove guardare Honor Society

L’unico posto in cui puoi guardare il nuovo film di Gaten Matarazzo è su Paramount+ e dovrai pagare un abbonamento per guardare il film tramite il servizio di streaming. È un film esclusivo della Paramount+, quindi non aspettarti che diventi disponibile altrove.

Guarda il trailer ufficiale del film proprio qui:

Hai intenzione di fare il check-out Società d’onore questo fine settimana?