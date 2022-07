Homecoming è ora in streaming su Netflix (non era previsto!)

Il nostro streamer preferito lo ha fatto di nuovo! Netflix ha esaudito i desideri di molti fan con l’uscita della prima stagione completa di Tutto americano: ritorno a casa sulla sua piattaforma. Sì, avete letto bene. Tutti i 13 episodi sono attualmente in streaming su Netflix, quindi riunisci il tuo gruppo di amici e fai una festa!

Tutto americano: ritorno a casa è una serie spin-off dello show di successo della CW Tutti americani. Gli spettatori hanno visto uno scorcio dello spinoff in un episodio pilota backdoor andato in onda come parte della terza stagione di Tutti americani. Poi, a maggio 2021, Tutto americano: ritorno a casa è stato ripreso in serie.

La serie drammatica sportiva è stata creata da Nkechi Okoro Carroll ed è incentrata sulla giovane aspirante tennista, Simone Hicks (Geffri Maya), mentre persegue la sua carriera atletica in un college storicamente nero ad Atlanta, in Georgia. Simone Hicks è stato introdotto Tutti americani stagione 2 come il nuovo interesse amoroso di Jordan (Michael Evans Behling) ed è diventato rapidamente un personaggio amato dai fan. Quindi, molte persone erano entusiaste di scoprire che avrebbe avuto uno spettacolo incentrato sulla sua vita.

La prima stagione è stata presentata in anteprima su The CW il 21 febbraio ed è stata accolta bene sia dalla critica che dal pubblico. A causa del successo dello spettacolo, The CW è andato avanti e lo ha rinnovato per una seconda stagione a maggio, che dovrebbe iniziare la messa in onda il 10 ottobre. Da quando la prima stagione è terminata il 23 maggio, tutti hanno aspettato che venisse eliminata su HBO Max. Ma ciò che sorprende è la prima stagione di Tutto americano: ritorno a casa in arrivo su Netflix invece di HBO Max. È una piacevole sorpresa, ma è decisamente inaspettata.

All American: Homecoming è ora in streaming su Netflix

Perché è l’arrivo di Tutto americano: ritorno a casa su Netflix sorprendente? Ebbene, inizialmente lo spettacolo doveva approdare su HBO Max. È stata persino annunciata una data di uscita di giugno, ma non è mai arrivata allo streamer. Tuttavia, abbiamo pensato che forse la data di uscita fosse stata posticipata. Ma sembra che un accordo di licenza fosse in discussione tra Netflix e il distributore dello show.

Onestamente, ha più senso per Tutti americani: Ritorno a casa essere in streaming su Netflix da allora Tutti americani è già sulla piattaforma. quando Tutti americani sbarcato su Netflix, lo spettacolo ha visto un enorme aumento di spettatori. Così, Tutto americano: ritorno a casa probabilmente trarranno vantaggio da questo cambiamento negli streamer.

Che cosa ne pensi Tutto americano: ritorno a casaLa mossa a sorpresa di Netflix? Facci sapere i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto! Inoltre, assicurati di trasmettere in streaming la serie drammatica sportiva solo su Netflix.