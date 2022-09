Home Improvement è interpretato da Tim Allen su Netflix? (Dove guardare in streaming)

La classica sitcom degli anni ’90 Migliorie di casa è destinato a tornare allo streaming molto presto. Se ti stai chiedendo dove potrai guardare la sitcom di famiglia, siamo felici di condividere la sua home in streaming proprio qui sotto.

Migliorie di casa è una serie televisiva creata da Matt Williams, Carmen Finestra e David McFadzean. È andato in onda su ABC dal 1991 al 1999 per un totale di otto stagioni. Inoltre, è stato uno degli spettacoli più visti negli Stati Uniti negli anni ’90. Ha anche ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe e diversi Kids’ Choice Awards e People’s Choice Awards.

È interpretato da Tim Allen nei panni di Tim Taylor, un conduttore televisivo del suo programma di bricolage a Detroit, nel Michigan. La storia segue Tim mentre lui e sua moglie lottano per crescere i loro tre figli, che si stanno rapidamente avvicinando all’età adulta. Fortunatamente per i Taylor, hanno un vicino di casa che offre sempre una guida per tutti i loro problemi personali e familiari.

Oltre a Tim Allen, Patricia Richardson, Earl Hindman, Taran Noah Smith, Jonathan Taylor Thomas, Zachery Ty Bryan, Richard Karn e Debbe Dunning recitano nella serie.

Home Improvement sarà su Netflix?

Sfortunatamente, la sitcom per famiglie non sarà disponibile per lo streaming su Netflix. Invece, sarà su un altro servizio di streaming. Tuttavia, puoi sempre dare un’occhiata alla selezione di sitcom per famiglie di Netflix in questo momento. Ti consigliamo di fare il check-out Fuller House, Un giorno alla volta, Riunione di famiglia e Comodità di campagna.

Dove guardare in streaming Home Improvement

Secondo TVLine, tutte e otto le stagioni di Migliorie di casa uscirà su Hulu venerdì 9 settembre 2022. Lo spettacolo era stato disponibile per lo streaming su Hulu in passato, ma è stato rimosso nel 2019.

Non sorprende che lo spettacolo stia tornando su Hulu perché altri contenuti di Allen sono già in streaming sulla piattaforma, come L’ultimo uomo in piedi e Assemblaggio richiesto. Si spera che più contenuti di Allen vengano aggiunti allo streamer in futuro.