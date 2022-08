Hollywood Heist in arrivo su Netflix a settembre

Ricorda il film del 2013 L’Anello Bling di Sofia Coppola con Emma Watson e Taissa Farmiga? Ricordi la scandalosa storia vera che l’ha ispirata? Netflix sta per rilasciare una nuova docuserie Bling Ring, intitolata Il vero anello Bling: rapina a Hollywood e rivelerà la verità non raccontata su quei famigerati furti con scasso.

Dicono che la verità sia più strana della finzione e penso che l’intera saga di “Bling Ring” ne sia la prova. Uno dei nomi più importanti che emergono da questo è Alexis Haines (ex Neiers), che in precedenza era apparso nella serie televisiva di breve durata. Abbastanza selvaggio.

Haines partecipa Il vero anello Bling: rapina a Hollywood insieme a Nick Norgo (ex Prugo), entrambi condannati per i loro ruoli nelle rapine al Bling Ring.

Secondo E! esclusivo, Haines è davvero entusiasta che i docuserie Netflix siano stati realizzati.

“Sono così felice che sia stato finalmente realizzato un documentario. Il regista, Miles [Blayden-Ryall], ha fatto un ottimo lavoro nell’illuminare le sfumature e le complessità della custodia Bling Ring nel suo insieme. Sono entusiasta che le persone sentano la verità su ciò che è effettivamente accaduto”, ha detto allo sbocco.

Alexis ha affermato di essere stata solo al furto con scasso della casa di Orlando Bloom nel 2009 e ha dichiarato di non partecipare al furto con scasso residenziale. È stata condannata a sei mesi nel carcere di contea con una pena sospesa di due anni e tre anni di libertà vigilata. Ha dovuto anche Bloom restituzione. Alexis ha finito per passare 30 giorni in prigione.

Nick Norgo si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione per furto con scasso in residenza. ha ricevuto una pena detentiva di due anni, ma è stato rilasciato dopo un anno per buona condotta e tempo scontato.

La serie includerà anche Andrea Arlington-Dunne, Gabrielle Hames, Audrina Patridge e Perez Hilton.

The Real Bling Ring: data di uscita di Hollywood Heist

La docuserie in tre parti sarà pubblicata 21 settembre 2022. I contenuti di Netflix scendono alle 00:00 PT/3:00 ET.

The Real Bling Ring: sinossi di Hollywood Heist

Non abbiamo ancora un trailer ufficiale per la serie di documentari in arrivo, ma Netflix ha rilasciato la sinossi ufficiale per darci un’idea di cosa aspettarci.

Prima c’è stata la serie di realtà, poi è arrivato un film di Hollywood, ma la verità sui furti con scasso di Bling Ring non è mai stata raccontata… fino ad ora. 10 anni dopo le famigerate rapine, i colpevoli hanno scontato la prigione e si fanno avanti per raccontare la vera storia dietro le invasioni domestiche di Hollywood Hills che hanno attanagliato la nazione. Un ammonimento per gli adolescenti di oggi, la docuserie mostra cosa può succedere quando una cultura ossessionata da fama e celebrità incontra l’ascesa dei social media e va fuori controllo.

Non vedi l’ora di guardare L’anello luminoso: rapina a Hollywood quando debutterà questo settembre su Netflix?