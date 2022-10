“Ho tolto il lavoro a un’altra ragazzina”: la giovane Millie Bobby Brown è stata schietta sulla concorrenza nel mondo dello spettacolo

Ti sei mai chiesto come funziona il termine la concorrenza oscilla costantemente tra gli estremi sani e malsani dello spettro? Un leggero cambiamento di contesto può alterarne la connotazione da positiva a negativa. La concorrenza è inevitabile. Come attore bambino, lo era anche Millie Bobby Brown non estraneo alle lotte del mestiere.

Sebbene la competitività sia presente in ogni campo e estrazione sociale, forse è la più evidente nell’industria dell’intrattenimento. Millie Bobby Brown potrebbe essere al culmine della sua carriera ora, ma anche nel 2017, essendo un’attrice molto più giovane, era schietto e schietto sulla concorrenza. Vediamo cosa aveva da dire.

Millie Bobby Brown ha condiviso la sua opinione sulla competizione nel mondo dello spettacolo

Cavalcando il successo della massiccia prima stagione di Cose più strane, Millie Bobby Brown ha fatto una iintervista per la Fondazione SAG-AFTRA. Nelle conversazioni di 35 minuti, l’attrice britannica è stata sincera riguardo allo spettacolo, alla sua vita personale e persino alle gioie e ai pericoli della recitazione. A proposito, quando l’ospite ha chiesto se “concorrenza” è stato uno dei “sfide più grandi” per l’attore, aveva una visione piuttosto fresca della questione.

Ha espresso come ama e apprezza quando le altre persone ottengono ruoli. In effetti, Brown ribadisce persino quella affermazione. “Lo faccio per il mestiere, quindi so che lo stanno facendo per il mestiere”, dice Millie, spiegando il suo punto di vista. Invece di negare l’esistenza della competitività, il Enola Holmes attore crede nel chiamare una vanga una vanga. Lo ha persino illustrato dicendo:

“Ovviamente, ho tolto un lavoro a un’altra ragazzina.“

Secondo lei, “la concorrenza è una parte importante di questo lavoro, ma devi imparare a non lasciarla controllare.“

Millie è brutalmente onesta sul fatto che la concorrenza in quel mondo è inevitabile. Ha illustrato come, a volte, anche se credi di poter essere “perfetto per questo ruolo”, potrebbe andare a qualcun altro. Per quanto frustrante possa essere, bisogna lasciarlo andare. Il Cose più strane l’attore ha anche fatto riferimento alla sua audizione per Logan. Ha raccontato quanto desiderava quel lavoro. Nonostante i suoi enormi sforzi nello studio e nella preparazione, non l’ha ancora capito.

Ebbene, oggi non conta poco, vero? La stella ha progetti straordinari, passati e imminenti nel suo portfolio. Sei d’accordo con l’opinione di Millie Bobby Brown sulla competizione? Diteci nei commenti. E a proposito del prossimo progetto di Brown, il rilascio di Enola Holmes 2 è proprio dietro l’angolo. Allora, perché non ti rinfreschi la memoria guardando la prima parte in streaming su Netflix?

