“Ho scoreggiato tutto il tempo” – Celina Myers fa un’esilarante confessione agli Streamy Awards sul suo incontro con Ryan Reynolds

Alcune persone arrossiscono incontrando celebrità, ma Celina Myers ha scoreggiato. Il creatore di contenuti di TikTok ha incontrato Ryan Reynolds mesi fa durante la prima del suo film Il Progetto Adamo. Mentre si è presentata in modo sorprendente raccontando a Reynolds uno scherzo di papà, l’attrice ha mantenuto un ulteriore segreto che non ha rivelato fino agli Streamy Awards.

Gli Streamy Awards sono stati ospitati il ​​2 dicembre a Los Angeles. I migliori streamer e creatori di contenuti erano presenti allo spettacolo per ricevere premi e intrattenere i fan. Uno degli spettacoli del premio si chiamava Confessions, durante il quale Myers ha fatto una divertente confessione sul suo incontro con Ryan Reynolds.

Celina Myers ha confessato in modo esilarante le sue azioni quando ha incontrato Ryan Reynolds

Lo spettacolo Streamy Awards ha visto molti creatori vincere premi e divertirsi. La creatrice Celina Myers era una di loro e sicuramente non si è trattenuta quando ha aggiunto pepe alla serata. Durante un giro di “Streamy Confessions”, il creatore si è alzato esitante e ha detto: “Quest’anno ho incontrato Ryan Reynolds ed ero così nervoso che ho scoreggiato tutto il tempo e lo sto facendo anche adesso.Anche se potrebbe scherzare sull’incidente, il suo incontro con Reynolds è stato sicuramente un momento clou per l’intrattenitore quest’anno. Durante l’incontro con l’attore, gli ha chiesto: “Che tipo di mutande indossa una nuvola?”

Il confuso 46enne non ha potuto rispondere ma ha riso quando Meyrs ha detto: “Pantaloni da tuono.Myers ha un canale YouTube chiamato CelinaSpookyBoo con circa 13,2 milioni di follower e 26,5 milioni di follower nell’ostello. Sebbene il creatore abbia un’atmosfera spettrale simile a quella di Halloween nei suoi video, sono per lo più solo divertenti ed esilaranti. È diventata famosa per la prima volta con il suo libro sul paranormale The Home Reader: A Paranormal Journey e successivamente ha trovato fama portando la sua carriera sugli schermi.

La creatrice condivide il suo talento con Ryan Reynolds, almeno quando si tratta del loro senso dell’umorismo. Forse un giorno i due potrebbero lavorare insieme per realizzare un film comico. Cosa ne pensi? Fateci sapere nei commenti.

