“Ho ricevuto le cattive notizie in anticipo”: Julia Quinn parla del casting della terza stagione di Bridgerton

Essendo l’autrice della serie Bridgerton, Julia Quinn ha essenzialmente gettato basi molto solide per l’adattamento di Netflix. Nel caso della prima stagione e del libro, la serie ha seguito praticamente tutti i dettagli dei libri. Ma, nella stagione 2, abbiamo visto molti cambiamenti. Naturalmente, mentre metà della base di fan ama i cambiamenti, l’altra metà è sconcertata dai cambiamenti dalla fonte.

Dal momento che Quinn è una consulente creativa per la serie, i fan potrebbero aspettarsi che lei riceva la maggior parte delle notizie in anticipo. Ma, a quanto pare, non è così. Julia Quinn ha detto: “Ho ricevuto le cattive notizie in anticipo”. Ecco tutto il contesto di cui hai bisogno:

Julia Quinn sugli alti e bassi delle decisioni sul casting:

Non passò molto tempo dopo il rilascio di Bridgerton stagione 1 di cui i fan hanno ricevuto la notizia Pagina Regé-Jean non entrare a far parte del cast della serie Netflix nella stagione 2. Anche se il suo ruolo nelle stagioni successive non sarebbe stato così significativo come la stagione 1, sarebbe stato certamente bello vederlo riprendere il ruolo come ha fatto Daphne. Questa notizia è stata consegnata a Quinn prima di un annuncio pubblico ai fan.

Per quanto riguarda il ritorno di Jonathan Bailey e Simone Ashley nelle prossime stagioni di Netflix Original, Quinn è venuto a conoscenza di queste informazioni solo come abbiamo fatto noi. Ashley ha fatto un annuncio pubblico sul ritorno di Kate e Anthony, quando Quinn lo ha scoperto.

Sebbene Quinn sia l’autrice della serie di libri di origine e sappia tutto sui personaggi, funge solo da consulente creativo per la serie ShondaLand. Il suo coinvolgimento è sempre”minimo”, mentre lascia che la serie faccia il suo corso.

Ci si potrebbe aspettare che Julia Quinn volesse che l’adattamento seguisse rigorosamente i suoi libri. Questo, tuttavia, non è il caso. Vuole che la base di fan abbia opinioni divise su quale sia la migliore, in quanto è un segno che entrambi stanno facendo bene da soli. Lei disse, “Puoi guardare lo spettacolo e leggere i libri e vivere sia due esperienze separate che una grande esperienza.”

