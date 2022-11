“Ho già lavorato con Henry” – Jason Momoa rivela che è una riunione Superman-Aquaman È il vero “progetto dei sogni” di cui ha parlato di recente

Riprendendo il ruolo iconico dopo anni, Henry Cavill è tornato nei panni di Superman e ha sorpreso i suoi fan. Mentre tutti sono entusiasti di vedere cosa porterà il prossimo DC Universe Superuomo film, c’è Jason Momoa, che è anche estremamente entusiasta del ritorno di Superman. Lo conoscevi spogliato nello show televisivo di recente e anche parlato il progetto dei suoi sogni con Cavill?

Jason Momoa è famoso per il suo ruolo di Khal Drogo nelle prime due stagioni della serie drammatica fantasy della HBO Game of Thrones. L’attore ha già lavorato con Lo stregone stella dentro Lega della Giustizia. Jason ed Henry hanno iniziato a sviluppare un legame e ora sono buoni amici. Jason si è aperto sul suo felicità e il suo sogno di lavorare con il suo amico simile a un fratello di nuovo.

Jason Momoa sogna di lavorare ancora una volta con Henry Cavill

Bromancecome abbiamo visto sopra tra i due attori, era una delle parti preferite dai fan di Universo DC. Con il ritorno di Superman nel recente film DC, mentre i fan non riescono a trattenersi, Jason Momoa si è spogliato di recente in un talk show televisivo dal vivo. In un’altra intervista, ha anche condiviso che voleva lavorare con Henry Cavill nel film di supereroi in uscita.

Sotto la nuova guida di James Gunn, ci sono molte possibilità emergenti per il duo. Parlando del ritorno di Cavill, Jason ha detto che amava Henry Cavill e ha anche espresso Henry dovrebbe essere Superman per sempre, com’era perfetto. Il duo è apparso insieme in Lega della Giustizia e Batman v Superman: L’alba della giustizia.

Jake Hamilton, l’intervistatore, ha anche chiesto a Jason della sua volontà di apparire di nuovo come un personaggio iconico. Momoa ha rivelato di aver lavorato con Superman due volte. “Beh, ho già lavorato con Henry, quindi sarebbe strano fare due sogni su Henry,” ha preso in giro Momoa. Poi ha continuato dicendo che aveva anche quest’altro sogno, che voleva lavorare di nuovo con Henry.

Sebbene Justice League 2 non accadrà affatto a breve perché non ci sono colloqui ufficiali in merito. Tuttavia, sarebbe tremendamente interessante e eccitante per rivedere questi due straordinari attori sullo schermo.

Vuoi vedere di nuovo insieme Aquaman e Superman? Qual è la tua fantasia a riguardo? Come pensi che questi due si riunirebbero? Condividi tutti i tuoi pensieri selvaggi con noi nella casella dei commenti qui sotto.

