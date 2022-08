“Ho dovuto mentire su questo”: Millie Bobby Brown ha confessato come è arrivata sulla sua prima piattaforma di social media

Forse i nostri nonni ci hanno raccontato tutto delle avventure vissute da bambini. Potrebbero aver compiuto la loro giusta quota di azioni cattive e operazioni segrete. Ma le vite che conduciamo come ragazzi della Gen Z sono potenzialmente altrettanto avventurose. E anche noi abbiamo il nostro dovuto pezzetto di adorabili piccole bugie e segreti! Sembra che Anche Millie Bobby Brown ha la sua parte di tali manovre e bugie.

Brown, il 18enne produttore canadese, attore e imprenditore in erba, ora fa parte di quasi tutti i grandi discorsi. Ma lo sapevi che aveva iniziato proprio come noi? Sebbene ora sia diventata un idolo e un’ispirazione per molti, una volta era una ragazzina famigerata. MBB ha attraversato la nostra stessa divertente fase giovanile-adolescenziale. Per esempio, Facebook non è stata la tua piattaforma di social networking iniziale? E supponiamo che tu abbia dovuto inventarti la tua età? No, non ti stiamo seguendo in questo momento; questo è solo un presupposto casuale con cui la maggior parte delle persone sarebbe d’accordo! E MBB non è lontano da questa realtà.

Apparentemente abbiamo appreso della dolce piccola bugia dal Cose più strane attore, che ha recentemente condiviso i suoi primati su Internet Teen Vogue. Se sei abbastanza incuriosito, non devi far altro che continuare a leggere.

Millie Bobby Brown ha dovuto mentire sulla sua età quando ha creato il suo account per la prima volta su Facebook

La prima domanda, davvero molto importante, quella Vogue ha chiesto a MBB di parlare del suo primo social media. Al che la ragazza con poteri telecinetici rispose, “Il mio primo contatto sui social media è stato Facebook e ho dovuto mentire sulla mia età per poter creare un account”. In modo affascinante, Brown aveva solo sei anni quando ha creato il suo ID sulla piattaforma. Secondo MBB, il motivo per cui il suo io di sei anni ha dovuto mentire a Facebook era esclusivamente per scopi di intrattenimento. “Ho appena fatto scorrere Internet come non dovevo”, ha confessato nel video.

Sappiamo che sei abbastanza eccitato da vederla parlare di tutto. Quindi, riposa i tuoi cavalli e divertiti a conoscere i primati su Internet della tua attrice preferita qui:

Il solo fatto di immaginare la piccola Millie che scorre Internet sul suo telefono o altri dispositivi ci fa impazzire. Forse lei Enola Holmes ha acquisito le capacità investigative solo attraverso tali attività. Lei ha parlato il suo primo selfie, la prima celebrità a seguirla e altro ancora.

Non vedi l’ora di vederla entrare Cose sconosciute gran finale? Condividi con noi nella sezione commenti qui sotto. Il 2 novembre 2022, guarda il ritorno di Millie su Netflix con Enola Holmes 2.

