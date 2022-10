“Ho dovuto dimostrare molto..” – Millie Bobby Brown soppesa come si sente “sottovalutata” da giovane donna nel settore

Siamo tutti abbastanza consapevoli di quanto amano le telecamere Millie Bobby Brown. La star all’età di 18 anni ha senza dubbio è stata brillante nella sua carriera di attrice. Tuttavia, in aggiunta a ciò, il Cose più strane star ha anche provato a produrre. E ti dico una cosa, i risultati sono stati sorprendenti. Poiché la maggior parte dei fan di Millie non è a conoscenza, il franchise di suspense e mistero, Enola Holmesè stato prodotto dalla stessa Brown. Tuttavia, non è stato così facile come sembra.

Nel corso del suo percorso produttivo, la star che all’epoca aveva appena 16 anni dovette affrontare molte sfide su tutti i fronti. Che si tratti di lunghe ore di screening eccessive o di sfidare alcuni pensieri stereotipati, ha passato tutto. Giustamente così, ha lavorato con tutte le sue forze per dimostrare che era tutto irrazionale. Ecco dalla star stessa la sua esperienza come produttrice intervistata da Netflixqueue.

Millie Bobby Brown nel suo viaggio come produttrice finora

A parte la brillante interpretazione del giovane detective dell’egemonia di Holmes, la produzione del film ha dato a Millie molto spazio. “Questa non è solo un’etichetta”, spiega Brown. Elaborando ulteriormente le sue sfide, ha detto: “Ho dovuto dimostrare molto perché sono giovane e sono una ragazza, e la gente potrebbe pensare che questo sia qualcosa che mi è stato tramandato”.

"Ho dovuto dimostrare molto perché sono giovane e sono una ragazza, e la gente potrebbe pensare che questo sia qualcosa che mi è stato tramandato. Volevo mettermi alla prova sul primo [Enola Holmes]. Nella seconda mi sono sentito più a mio agio perché sapevo di esserne capace".

Parlando delle sue ambizioni, Brown lo ha affermato voleva mettersi alla prova nella prima puntata del franchise. E giustamente, lo fece. Brown è stato un ferma sostenitrice dei diritti e dell’emancipazione delle donne e le sue azioni giustificano davvero le sue ideologie.

La star ha incanalato i suoi sentimenti di sottovalutazione nell’affrontare la comune mentalità sociale che “le giovani donne sono trascinate giù per molte cose diverse.A salire al potere come produttrice è stata lei primo passo per violare tali stereotipi e standard.

Millie Bobby Brown è stata fotografata durante la produzione di Enola Holmes 2 quando le riprese si sono trasferite a Londra giovedì.

Ora che è consapevole dei risultati e delle proprie capacità, Millie è più sicura del secondo film del franchise. Il suddetto pezzo arriverà sui nostri schermi tra una settimana. Dopo aver infranto il quarto muro nel primo, il secondo di Millie Enola Holmes ci porterà ancora più carisma e vigore dei fratelli Holmes.

