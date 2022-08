Ho appena ucciso mio padre su Netflix basato su una storia vera?

Netflix ci offre molti contenuti basati su eventi reali. Che dire Ho appena ucciso mio padre? Il film Netflix è basato su eventi reali?

Ci sono molte storie di oscuri segreti nelle famiglie di tutto il mondo. Alcuni di loro comportano abusi, altri implicano l’omicidio. Molti di questi sono stati trasformati in documentari e film. Con un titolo come Ho appena ucciso mio padreè possibile che questa sia un’altra storia basata su alcuni eventi veri?

Il tipo di rilascio tradirà molto. Ho appena ucciso mio padre è un documentario, che chiarisce che questa è una storia vera. Non è nemmeno una versione drammatizzata degli eventi. Ciò comporterà filmati domestici, interviste e altro sugli eventi accaduti.

Qual è la vera storia dietro Ho appena ucciso mio padre?

Il trailer del documentario offre un piccolo accenno alla storia dietro gli eventi. È solo un piccolo sguardo e promette molti più segreti da svelare nel documentario.

Come suggerisce il titolo, si tratta di un bambino che ha ucciso il padre. In questo caso si tratta di Anthony Templet, che all’età di 17 anni sparò a suo padre. Dice di aver agito per legittima difesa. I due finirono in una rissa e Anthony alla fine corse nella stanza di suo padre, prese la pistola di suo padre e sparò all’uomo.

Se solo le cose fossero semplici come sembravano. Si scopre che la famiglia di Anthony non aveva idea se il ragazzo fosse vivo. Il padre di Anthony, Burt, aveva rapito il ragazzo e la famiglia non aveva avuto loro notizie da più di 10 anni. Persino la sorella di Anthony non ne aveva idea e ha condiviso che Anthony era stato maltrattato da suo padre da bambino.

L’obiettivo principale della storia riguarda Anthony e il modo in cui ha affrontato gli abusi, secondo Intrattenimento settimanale. Si concentrerà sulle accuse contro Burt, piuttosto che sulle conseguenze. Anthony è stato condannato per aver ucciso suo padre, ma c’era una certa clemenza poiché c’erano alcune prove della natura abusiva di Burt.

Ho appena ucciso mio padre è su Netflix martedì 9 agosto.