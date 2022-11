“Ho ancora contattato” – Kim Kardashian si apre sulla sua relazione travagliata con l’ex marito Kanye West

Kanye West e Kim Kardashian non sono in buoni rapporti da quando si sono separati dopo sei anni di matrimonio. Il rapper ha costantemente criticato la madre di quattro figli per la sua vita privata e il suo stile genitoriale. Ha espresso pubblicamente la sua disapprovazione per le cose avvenendo nella sua vita anche se non stanno più insieme.

Invece Kim è rimasta in gran parte calma durante la serie di attacchi pubblici di Ye. La socialite americana ha sempre affermato di volerlo solo concentrarsi sui suoi figli e gestire tutto in privato. Ma ora sembra che la star 42enne non riesca più a trattenere le cose. I Kardashian star di recente si è aperta sulla relazione travagliata con il suo ex marito Ye.

Kim Kardashian rompe il silenzio sulla relazione tesa con Kanye West

Kim Kardashian ha finalmente parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare quando Kanye West non parlava con lei. Durante il finale della seconda stagione di I Kardashian, ha rivelato alcuni dettagli sulla loro relazione tesa. L’episodio si è aperto con Kim e North in viaggio a Parigi per Settimana della moda dell’alta moda. La figlia di 9 anni dell’ex coppia è entrata indossando una giacca simile alla giacca varsity di Ye.

Sottolineando la giacca, il Nel profondo della valle la star ha dichiarato che Kanye non si prende mai cura delle sue cose. Quindi ha dovuto comprare a sua figlia quella giacca da un negozio online. L’attrice del reality vuole tenere tutta quella roba al sicuro per i suoi figli.

Inoltre, aggiungendo alla sua dichiarazione, ha raccontato agli spettatori del momento in cui Ye era arrabbiato con lei. “E ha vinto alcuni Grammy e io ho comunque contattato, ed ero tipo, ‘So che hai appena vinto alcuni Grammy. Devo aggiungerli al caveau” spiegò la donna d’affari.

Kim Kardashian ha fatto del suo meglio per creare un ambiente sano per i suoi figli che includa il padre. Tuttavia, il modo in cui le situazioni si stanno presentando di recente potrebbe essere difficile per lei far fronte.

Cosa ne pensi della madre di quattro figli che cerca di mantenere le cose normali per i suoi figli in mezzo al caos? Raccontaci le tue opinioni nella sezione dei commenti e resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.

