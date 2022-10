Henry Teague è assicurato alla giustizia?

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per The Stranger*

Mentre molti film polizieschi sono avventure d’azione da brivido al minuto, l’ultimo arrivato di Netflix prende le cose a un ritmo molto più deliberato mentre intreccia strati di personaggi nella sua storia che si sta svolgendo.

Quel film è The Stranger, che descrive in dettaglio un’operazione di polizia sotto copertura attentamente pianificata che spera di assicurare alla giustizia l’autore di un crimine efferato.

La narrativa di The Stranger è quella che lentamente si dispiega per rivelare più verità, ma il suo finale ha sollevato alcune domande e deve essere spiegato.

Lo straniero | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11435 Lo straniero | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/umIeYcQLABg/hqdefault.jpg 1122268 1122268 centro 13872

Dopo un’uscita al cinema in Australia all’inizio del mese, The Stranger è arrivato furtivamente su Netflix mercoledì 19 ottobre 2022.

Liberamente basato su una storia vera, il film segue un’intensa operazione di polizia sotto copertura che spera di consegnare alla giustizia l’autore dietro la scomparsa di un bambino e il possibile omicidio.

Al centro della storia c’è Mark, un agente di polizia sotto copertura che ha il compito di stringere amicizia e ottenere una confessione da Henry Teague, il sospetto della scomparsa di James Liston otto anni prima.

L’operazione che si sta svolgendo lentamente inizia su un autobus notturno quando Henry incontra un uomo di nome Paul che dice che può presentare Henry a un gruppo di individui in grado di cancellare qualsiasi precedente penale.

Henry inizialmente è titubante quando Paul viene improvvisamente sostituito da un altro uomo di nome Mark, ma accetta di continuare e nel corso di diverse lunghe ore in macchina, lui e Mark iniziano a legare.

Lo sconosciuto © Netflix

Il finale di Stranger spiegato

Dopo aver trascorso molto tempo in reciproca compagnia, Mark ed Henry stringono un’improbabile amicizia mentre svolgono un lavoro per una banda di narcotrafficanti clandestina che promette di riscattare il nome di Henry da qualsiasi crimine passato.

Mark è costantemente al limite della situazione poiché, mentre inizia a fare amicizia con Henry, sa che l’uomo è sospettato di aver ucciso un bambino e non può fare a meno di temere per la propria sicurezza e quella del suo stesso figlio.

Alla fine, come parte della sua ultima iniziazione nella banda criminale in modo che possa essere scagionato dai suoi crimini, a Henry viene chiesto di rivelare i dettagli del suo passato nefasto a un capo di alto livello della banda di nome John, che ovviamente è , un altro agente di polizia sotto copertura.

Henry non solo ammette di aver rapito il ragazzo otto anni prima, ma confessa anche di averlo ucciso poco dopo.

Mark e John convincono Henry a portarli nel luogo in cui ha smaltito il corpo per assicurarsi che nessuna traccia del crimine possa mai essere scoperta.

Tuttavia, dopo che Henry ha condotto John e Mark in un’area boschiva dove ha eliminato il corpo del ragazzo, gli agenti sotto copertura rivelano finalmente le loro vere intenzioni e arrestano Henry per i suoi crimini.

Ha quindi luogo un’ampia ricerca nell’area circostante e tra le numerose perquisizioni con la punta delle dita vengono scoperti i resti del ragazzo assassinato, fornendo alla polizia le prove fisiche di cui hanno bisogno per accompagnare le confessioni di Henry per incriminarlo ufficialmente.

The Stranger termina concentrandosi su Mark che scoppia in lacrime subito dopo l’arresto di Henry, sopraffatto dallo stress di questa missione sotto copertura che combina il dolore per il bambino assassinato, il sollievo dopo aver temuto per la propria incolumità, e anche la tristezza che un uomo che era cresciuto diventare un caro amico potrebbe commettere un crimine così atroce.

Lo sconosciuto © Netflix

Su quale storia vera si basa The Stranger?

The Stranger è vagamente basato sull’omicidio nella vita reale dello scolaro di 13 anni Daniel Morcombe che è stato rapito e ucciso nel dicembre 2003.

Dopo un’indagine di otto anni e un’operazione sotto copertura ispirata a un’operazione simile utilizzata in Canada, la polizia ha arrestato Brett Peter Cowan nell’agosto 2011, condannato per l’omicidio di Daniel nel 2014 e condannato all’ergastolo.

Per il film, tuttavia, dettagli come i nomi dei personaggi e il periodo di tempo del film sono stati modificati poiché la famiglia Morcombe non approvava che il nome del figlio fosse allegato all’adattamento cinematografico di Netflix.

Parlando in una dichiarazione citata da News.com.au, il padre di Daniel, Bruce Morcombe, ha dichiarato: “Abbiamo assolutamente detto ‘no, non vogliamo che ne parliate.’ L’eredità di Daniel riguarda l’educazione dei bambini”.

A luglio, la madre di Daniel, Denise Morcombe, ha pubblicato la seguente dichiarazione su Twitter: “Il film ‘The Stranger’ non è supportato dalla famiglia Morcombe.

“Gli individui che fanno soldi con un crimine efferato sono parassiti. Mancano di rispetto a Daniel, alla DMF (Daniel Morcombe Foundation) e alla famiglia Morcombe”.

In risposta, Netflix ha dichiarato in una dichiarazione: “The Stranger è un resoconto romanzato dell’operazione di polizia sotto copertura che ha portato al successo dell’accusa per omicidio. Per il nostro più profondo rispetto per la famiglia, il nome della vittima non è mai menzionato nel film e il film non descrive alcun dettaglio dell’omicidio. Né la famiglia è rappresentata nel film in alcun modo.

“Racconta invece la storia degli sconosciuti professionisti della polizia che hanno dedicato anni della loro vita e della loro salute mentale e fisica per risolvere questo caso e altri simili.

“Quando il film era in fase di sviluppo, i produttori si sono rivolti alla famiglia per informarli del film. Hanno rifiutato di essere coinvolti. È una decisione che continuiamo a rispettare”.

Lo sconosciuto © Netflix | Ian Routledge

The Stranger è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 19 ottobre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, quando Netflix aggiunge pubblicità? Spiegazione del livello e del prezzo supportati da pubblicità