Henry Sellick si unisce a Kegan Key e Jordan Peele per portare una nuova animazione su Underworld: “Wendell and Wild” su Netflix

Al giorno d’oggi e nell’era dell’animazione in computer grafica, un lungometraggio di animazione stop è decisamente difficile da trovare. Tuttavia, il maestro dell’animazione stop, se così si può dire, Henry Selick si è assunto l’arduo ma gratificante compito di mostrare ancora una volta a tutti la magia dell’animazione stop. Lo farà attraverso una storia su due fratelli diabolici di nome Wendell e Wild. Il famigerato duo sta usando un’adolescente appena arrivata, Kate, per aprire le porte della Terra dei Viventi. La storia originale viene da Henry Sellick, che è stato ispirato a scrivere questa storia mentre guardava i suoi due figli giocare. Il genio ha scherzato sul fatto che gli ricordano i demoni.

Per rinfrescarti la memoria sul genio in questione, Henry Sellick, l’uomo che ci ha benedetto con film iconici come L’incubo prima di Natale, Giacomo e la pesca gigantee Carolina. Dopo più di un decennio, è tornato nel suo stile da commedia crudele con Wendell e Wild. Un motivo in più per mettere questo film su un piedistallo è il fatto che ha come protagonisti Jordan Peele e Kegan Michael Key dell’esilarante sketch comedy Chiave e Peel. Scopriamo di più su come Wendell e Wild prese vita.

Henry, Key e Peele: il trio geniale

Henry Sellick, il creatore del brillante film d’animazione stop in arrivo su Netflix, ha raccontato la storia molto tempo fa. È quando ha visto Chiave e Peel a Comedy Central che sentiva di dover allungare la mano. Contrariamente a quanto pensa il pubblico di massa, Sellick ammette di non essere così bravo con la commedia.

Coinvolgendo Key e Peele, ha voluto aggiungere ciò che sentiva mancare nel progetto. Il trio ha avuto modo di lavorare Wendell e Wild abbastanza rapidamente perché Jordan Peele aveva paura del suo lungometraggio Uscire sarebbe un flop.

LEGGI ANCHE: Wendell e Wild: una storia di due fratelli demoni e un bambino, tutto da sapere su questo film malvagio

Di cosa parla Wendell e Wild?

Pensa a Disneyland ma per i puniti. Questo vale anche per la trama del film. I fratelli Demoni vivono negli inferi, un tipo di inferno moderato, noto come Scream Fair, dove troverai ladruncoli e avvocati bugiardi.

I Demon Brothers fecero una proposta al loro capo, un gigante con una pancia enorme chiamato Belzer, di trasformare la Scream Fair in una Dream Fair. Vengono puniti con il compito di lavorare nella Hair Farm per impiantare i capelli sul loro capo calvo, Buffalo Belzer. Il film sarà una grande aggiunta al catalogo di Halloween di Netflix.

LEGGI ANCHE: Netflix mette in fila l’evento di Halloween con 8 storie da brivido nei dettagli del “Gabinetto delle curiosità” di Guillermo Del Toro

starai a guardare? Wendell e Wild? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post Henry Sellick si unisce a Kegan Key e Jordan Peele per portare una nuova animazione su Underworld: “Wendell and Wild” su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.