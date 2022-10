“Henry non è il piantagrane qui” – Millie Bobby Brown elogia il fratello Henry Cavill per una domanda caotica

Davanti a Enola Holmes‘, le interviste con Henry Cavill e Millie Bobby Brown hanno fatto più rumore. Gli appassionati di Hollywood e il Cose più strane il fandom ha atteso con impazienza che entrambe le megastar si riunissero ancora una volta sullo schermo. Pertanto, qualsiasi evento che dia uno spaccato dello spettacolo è da tempo il discorso della città.

Allo stesso modo, Brown e Cavill hanno recentemente onorato Buon giorno America vestito tutto di bianco. Vorremmo dirvi che si è rivelata una delle interviste più esilaranti di sempre. Mentre rispondeva a una serie di domande divertenti, la diciottenne ha rivelato alcuni fatti su suo fratello Cavill.

Millie Bobby Brown ha solo lodi per Henry Cavill

Dopo molte informazioni sul film in uscita, i conduttori dello spettacolo hanno voluto concludere con alcune domande interessanti. Dopo lo stesso, hanno chiesto agli A-lister britannici chi fosse il piantagrane sul set. La risposta è arrivata il più facilmente possibile. Brown indicò immediatamente Cavill dicendo: “Henry è molto concentrato.In precedenza aveva anche spiegato quanto sia devoto anche sui set. Perciò, “Henry non è il piantagrane qui”, ha risposto Brown.

Brown apparentemente non riusciva a smettere di sgorgare Lo stregone stella. Ha anche spiegato l’enorme differenza tra lei e Cavill in questo aspetto. Esprimendo la facilità con cui uno scoiattolo di passaggio la devia, l’attrice ha confermato la risposta: la piantagrane dei due è sicuramente lei. Prima di rispondere a qualsiasi altra cosa, il Cose più strane star ha elogiato come l’attore di Superman, infatti, sia il preferito di tutti sui set.

Nell’intera intervista, si può intuire che Brown e Cavill hanno già formato una sorta di relazione tra fratelli anche nella vita reale. Non riuscivano a smettere di prendere in giro e scherzare l’uno con l’altro. Puoi notarlo tu stesso nell’intervista appuntata sopra.

Sei d’accordo sul fatto che Brown sia il piantagrane tra i due? Cosa ne pensi del legame che sembrano avere i due attori? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

