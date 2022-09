Henry Cavill una volta ha affrontato una morte raccapricciante nel franchise horror di “Hellraiser”

I fan hanno sempre visto la loro amata superstar Henry Cavill indossare tute forti e combattere guerre. L’uomo che non teme nulla e combatte valorosamente, non importa quanto potente il male si intrometta. Certo, quei muscoli hanno preso più volte il peso dell’umanità, dai film di Superman a Lo stregone mondo. Anche se non c’è dubbio che l’attore abbia creato scalpore a Hollywood negli ultimi decenni con il suo talento. Il Enola Holmes star dedica sempre il suo tempo e le sue energie ogni volta che assume un ruolo.

Ma questo viaggio ha una lunga strada da fare. Prima della sua ascesa alla ribalta, Henry ha interpretato ruoli che potresti non aver mai visto. L’hai visto spaventato o ansioso come le persone normali? O morire di una morte brutale? Bene, una volta ha affrontato una morte raccapricciante nel franchise horror Hellraiser. Diamo un’occhiata per sapere tutto sul suo personaggio.

Henry Cavill una volta ha recitato nel sanguinoso sequel di Hellraiser

L’Infernale franchise horror soprannaturale è famoso per la sua crudeltà e presentazione sadica. Basato sul romanzo di Clive Barker, tutti i film ruotano attorno all’antagonista principale, Capocchia di spillo. Hellraiser ha regalato ai fan del gotico quattro film teatrali e sei film straight-to-home video fino ad ora.

Anche se è passato molto tempo da quando i telespettatori non hanno creato un impatto duraturo sulla cultura pop, inoltrequesto potrebbe sorprendere per molti il ​​fatto che Henry Cavill sia stato scelto per l’ottava puntata intitolato Hellraiser: Hellworld (2005).

Lo stregone star ha interpretato il ruolo di Mike, che era dipendente da un online Hellraiser gioco. Il suo personaggio ha una morte molto orribile nel film quando va a una festa a tema Hellraiser con i suoi amici. Il personaggio adolescente viene impalato e lasciato oscillare a morte su un gancio gigante.

Tuttavia, il film non si è rivelato un successo di critica, e nemmeno Cavill è stato visto parlare di questo ruolo. In un’intervista, Paul T. Taylor ha detto una volta Sfigato dello schermo: “Voglio dire, c’è solo una cosa che faccio davvero ed è, sai, far scagliare ganci e catene dal nulla e prendere la tua carne e farti a pezzi.”

Ha anche aggiunto che avrebbe fatto Uomo d’acciaio sanguinare se ci fosse mai stato un combattimento tra Superman e Testa di spillo. Nel frattempo, la buona notizia per i seguaci di questo classico franchise è che presto tornerà con la sua trama spaventosa e tesa.

