Henry Cavill tornerà finalmente come “L’uomo d’acciaio” nel DCEU?

Henry Cavill è senza dubbio una gemma di una stella nella galassia di Hollywood. Ha interpretato i personaggi più iconici di tutti i tempi, molti dei quali gli chiedono ancora di tornare. Secondo i rapporti, il ritorno di The Man of Steel, poiché il supereroe DCEU avrebbe preso d’assalto l’universo DC, ancora una volta. Buone notizie per tutti voi, super fanatici, dal momento che abbiamo una sfilza di entusiasmanti aggiornamenti che vi aspettano.

Le voci sul ritorno di Henry Cavill nei panni del Clark Kent AKA Superman erano nell’aria da un po’ fino ad ora. Ora è quasi confermato che il DC Extended Universe della Warner Bros riavrà l’attore per i suoi progetti futuri. Ti diciamo di più!

I recenti sviluppi gettano luce sul ritorno di Henry Cavill

Cose ancora più avvincenti quando Insider ha aggiunto che “Le maree stanno cambiando” al Warner Bros Discovery. A seguito di ciò un tweet online ha in qualche modo confermato la notizia del ritorno di Henry. Roberto Gonzalez, il giornalista di The Wrap, ha parlato con Eric Davis di Fandango sulla chat spaziale di Twitter dove hanno rivelato che stanno coprendo Batgirl, Blue Beetle e Henry Cavill Superman questa volta. Sappiamo che è molto da prendere tutto in una volta, ma secondo le fonti, è molto atteso il ritorno di Henry Cavill.

Prima di questo, era considerato impossibile. Ma le maree stanno cambiando. Qualcosa deve succedere. — AJ | #FlashPack (@AjepArts) 30 agosto 2022

Inoltre, Henry Cavill ha avuto un programma serrato da quando lo abbiamo visto nei panni del Geralt di Rivia Lo stregone serie. Tuttavia, l’attore ha quasi finito di concludere la terza serie e potrebbe non vedere l’ora di tornare a casa. Molti altri articoli chiave hanno condiviso la stessa opinione che aggiunge solo credibilità alla notizia. Inoltre Cavill ha sempre detto che il mantello è ancora nel suo armadio. E non è interessante che non appena Hamad esce e Discovery prende il sopravvento, riceviamo questa notizia?

Inoltre, continuare Justice League senza averlo come protagonista dopo quello che ha mostrato nella scena Knightmare di BvS, non ha senso. Nessun personaggio poteva rendere giustizia prendendo il suo posto ed era chiaro che stava prendendo in giro un ritorno. Soprattutto con Zack Snyder e Dwayne Johnson a dirigerli. Tuttavia, l’aggiornamento ufficiale non è ancora uscito. Quindi, per favore, prendi le notizie di cui sopra con le pinze.

