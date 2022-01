Henry Cavill sta davvero lasciando The Witcher? O è una voce?

Henry Cavill non è nuovo nel mondo della recitazione. Con attualmente oltre due decenni di esperienza, l’uomo può definirsi un attore “veterano” in pochi anni. Tuttavia, è solo dopo l’uscita di The Witcher che l’attore ha iniziato a ricevere riconoscimenti per la sua recitazione. Con questo in mente, la notizia dell’uscita di Henry Cavill da The Witcher è stata una sorpresa per i fan. Quindi, ci sono solo voci o c’è? un granello di verità dietro di loro?

Perché Geralt di Rivia è il miglior ruolo che Cavill ha interpretato?

Come accennato in precedenza, Cavill non è un principiante. L’uomo ha lavorato in numerosi film, inclusi quelli come Superman nel DCEU e Sherlock Holmes in Enola Holmes. Ma The Witcher, uscito 18 anni dopo il suo primo film Laguna (2001), è il miglior progetto dell’attore finora.

Nonostante la sua assoluta popolarità, DCEU non ha ricevuto il plauso della critica che i fan pensavano che avrebbe ricevuto. In effetti, rispetto al Marvel Cinematic Universe, non aveva nemmeno molti fan. Mentre la trilogia del Cavaliere Oscuro è riuscita a entrare nei libri dei fan, è stato principalmente grazie al ritratto di Batman di Joker e Christian Bale.

Nonostante la sua abilità nella recitazione, anche il ritratto di Superman di Henry Cavill non aveva lasciato il segno. La mancanza di impatto risale alla generale mancanza di impatto del DCEU. Ma questo significa che nemmeno l’attore che interpreta Superman ha avuto la giusta opportunità di mostrare il suo coraggio. Questo è ciò che rende la notizia di Henry Cavill che lascia The Witcher ancora più sconcertante.

Il ruolo principale di Geralt di Rivia è ciò che ha dato a Cavill una piattaforma per esprimersi pienamente come attore. Dal suo fisico al modo burbero ma dolce con cui parla, Cavill incarna Geralt alla perfezione. Il talento e il duro lavoro dell’attore non sono stati solo riconosciuti e riconosciuti, ma anche ampiamente ammirati dai fan.

Questo ci porta alla domanda finale:

Henry Cavill sta davvero lasciando The Witcher?

Con il successo di The Witcher e il modo in cui la serie ha portato il plauso della critica a Cavill, è difficile considerare il fatto che potrebbe lasciare lo show. Si parla dell’uscita dell’attore da Netflix Original per riprendere il ruolo di Superman nel DCEU. Sebbene i dettagli del suo presunto ritorno non siano confermati, sappiamo che non apparirà nei film di Man of Steel 2 o The Batman.

Per riassumere, non ci sono notizie che possano confermare il fatto che Henry Cavill potrebbe lasciare The Witcher. Tuttavia, i fan possono aspettarsi che questi sussurri persistano fino al termine delle riprese di The Witcher.

Rimane improbabile che partirà per qualsiasi spettacolo/film poiché The Witcher è il suo progetto di passione.

