Henry Cavill spera in “un po’ di meritato riposo” per il cast e la troupe dopo aver concluso la terza stagione di “The Witcher”.

È passato un tempo e mezzo dal finale della seconda stagione di Lo stregone. Da la produzione è iniziata a marzo 2022, i fan hanno atteso alcune notizie che puntano verso una data di uscita. Siamo così contenti che le riprese per Lo stregone la stagione 3 è finalmente alla fine. E quale modo migliore per scoprirlo se non a sentito messaggio di Geralt di RiviaHenry Cavill stesso?

Il processo di ripresa per Lo stregone la terza stagione prevedeva un inebriante mix di studio e location in loco. Da un lago ghiacciato, Lagi di Fusine, nel nord Italia fino al castello di Predjama in Sloveniacomprendeva anche le spiagge sabbiose della Croazia e il Marocco diametralmente opposto e il deserto del Sahara, per non parlare di Londra e del Galles. Dopo cinque mesi, il cast e la troupe sarebbero stati esausti. Non c’è da stupirsi che Henry Cavill non desideri altro che riposo per la squadra.

Henry Cavill esprime la sua gratitudine verso il cast e la troupe di The Witcher

Guardando le location, le riprese sarebbero state tanto impegnative quanto lunghe, in particolare l’ambiziosa sequenza di Thanedd lunga un mese. Inoltre, il programma già lungo era stato ulteriormente ritardato poiché Cavill era giù con Covid. Ma tutto è bene quel che finisce bene. Dopo 120 giorni lavorativiè un concludere le riprese e l’inizio della post-produzione.

Per commemorare il momento, Henry Cavill ha espresso i suoi sentimenti per la stagione insieme a un caloroso messaggio per il cast e la troupe. In una nota firmata con Lo stregone sigillolui ha ringraziato tutta la squadra per il loro “determinazione e dedizione attraverso uno scatto difficile.” Cavill ha voluto anche “meritato riposo” per tutti.

Per spettacoli di massa come Lo stregonela post-produzione richiede qualsiasi mezzo Da 6 a 8 mesi. Se le stagioni precedenti sono qualcosa su cui basarsi, Netflix rilascia raramente la stagione subito dopo che è pronta. Quindi, concedendogli otto mesi generosi, più un po’ di riserva, lo spettacolo potrebbe abbellire i nostri schermi entro maggio 2023. Detto questo, molti credono ancora che potrebbe essere rilasciato entro Dicembre 2022.

Cosa ne pensi del biglietto di ringraziamento di Henry Cavill? Fateci sapere nei commenti. Anche se la stagione 3 è ancora lontana da una premiere, puoi sempre rivedere le prime due stagioni di Lo stregone in streaming su Netflix.

