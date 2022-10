Henry Cavill si prepara per il sequel di “Man of Steel”, mentre la DC promette anche altri cattivi di Batman

Sono circolati molti discorsi e voci sul ritorno di Henry Cavill nell’Universo DC. Ma i fan dell’eroe hanno pregato giorno e notte perché Superman tornasse a casa e diventasse il Uomo d’acciaio di nuovo. E se ti dicessimo che potrebbe diventare vero? Sì, è comprensibile se sei uscito di gioia e sei diventato felice.

Lo stregone star è impegnata nella produzione della prossima stagione di uno degli originali Netflix storici di maggior successo. C’erano anche voci su Henry che avrebbe negoziato anche per il ruolo della Marvel. Tuttavia, ora come Dwayne Johnson sta arrivando come il Adamo Nero stella, c’è qualche possibilità per il ritorno di Henry nell’Universo DC?

Henry Cavill tornerà davvero come Superman?

Come tutti sappiamo, ci sono state speculazioni e molta incertezza sul suo ritorno come Superman. Ma secondo questa fonte, ci sono possibilità di Uomo d’acciaio sequel con protagonista il nostro amato Henry Cavill. Con il film di Dwayne Johnson, Adamo Neropotrebbe essere possibile che Superman abbia un cameo in questo film.

Ebbene, se è vero, allora lo sarà il ritorno ufficiale del personaggio più atteso dell’Universo. Se L’uomo d’acciaio 2 è ufficialmente a bordo, ora non resta che attendere la conferma in merito al fatto che si tratti di un cameo o di un singolo film. Secondo la fonte, i registi lo sono attualmente alla ricerca di scrittori per il prossimo Superuomo film. Quindi, questa è una conferma ufficiale positiva.

Nel frattempo, la DC ha ufficialmente promesso di più Batman anche. Matt Reeves è a bordo con il film ed è pronto a servire più cattivi di Batman ai fan.

Se Henry torna come Superman, speriamo che lo faccia celebrare ancora una volta, ma in modo leggermente diverso. Il tempo dirà cosa sta succedendo per il ritorno di Superman. Ma fino ad allora, dicci cosa ti aspetti da questo imminente L’uomo d’acciaio 2.

Come vorresti vedere il il secondo uomo più bello del mondo in questo film? Pronti anche voi per festeggiare con la stella? Puoi esprimere la tua eccitazione e i tuoi pensieri nella casella dei commenti qui sotto.

Il post Henry Cavill si prepara per il sequel di “Man of Steel”, mentre la DC promette anche altri cattivi di Batman è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.