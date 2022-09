Henry Cavill si allea con Anya Chalotra e Freya Allan per fornire le tanto attese notizie sulla terza stagione di “The Witcher” con una sorpresa

Non sarà molto difficile da dire Lo stregone i fan sono stati stregati da Netflix dopo l’annuncio della stagione 3. Non solo la stagione 3, ma c’era poco o nessun aggiornamento in merito The Witcher: Origine del sangue. Quindi i fan erano seduti con il cuore in maniche per guardare l’evento TUDUM di Netflix nella speranza di ricevere nuovi aggiornamenti Lo stregone mondo. Quindi immagina la loro gioia quando l’OTT Mughal ha annunciato la data di uscita di The Witcher Stagione 3. Ma non è tutto ciò che i fan hanno avuto modo di apprezzare. Un affascinante Henry Cavill versa altro tè su ciò che potrebbe comportare la stagione 3.

I fan di The Witcher ricevono due sorprese al TUDUM sulla stagione 3

L’antica citazione di Aristotele “La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce” non potrebbe essere più vera nel caso di Lo stregone fan. Vedremo i nostri leader preferiti, Geralt di Rivia, Yennefer e Ciri, nell’estate del 2023. I fan della serie si sono rivolti agli analisti e hanno esaminato le tendenze e gli schemi dell’uscita delle stagioni precedenti.

Sono giunti alla conclusione che una nuova stagione viene rilasciata solo un paio di mesi dopo il completamento della post-produzione. Lo stregone la stagione 3 ha appena completato la sua produzione all’inizio di settembre. Quindi, i fan si aspettavano l’uscita dell’estate 2023 e il gigante dello streaming ha dimostrato le loro teorie proprio quando Henry Cavill ha annunciato lo stesso al TUDUM. La seconda sorpresa di Netflix è stata il tour del Longcross Studio. Diretto da Anya Chalotra, che interpreta la potente Yennefer e Freya Allan, l’attrice dietro la principessa Cirilla.

Mentre il tour è stato fantastico e tutto il resto, è quello che ha detto Anya Chalotra che ci ha fatto sbirciare le orecchie. Mentre scende dal suo passeggino, Chalotra dice con nonchalance che sta tornando dalle riprese della scena in cui Yennefer e Ciri stanno litigando tra loro. Una scena possibile come questa nella terza stagione renderà sicuramente realtà i sogni di migliaia di fan. Data la loro natura e poteri, gli spettatori della serie fantasy Netflix hanno manifestato Yen vs Ciri.

Nella stagione 3 di Lo stregone, assisteremo finalmente alla sequenza dei fan più attesa. La prossima stagione della serie fantasy sarà più eccitante, elettrizzante e, considerando l’aspetto di Henry Cavill, possiamo aspettarci sequenze d’azione strabilianti.

Sei entusiasta? Lo stregone stagione 3? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

