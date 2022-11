Henry Cavill reciterà in un film di Sherlock Holmes, continuando la serie “Enola Holmes”?

Il seguito di Enola Holmes è stato recentemente rilasciato su Netflix, con due delle più grandi star dei più grandi spettacoli su Netflix. La prima è Millie Bobby Brown, diventata famosa grazie a Stranger Le cose, e il secondo è Henry Cavill di Lo stregone. Entrambi questi inglesi hanno conquistato il cuore delle persone interpretando abilmente il duo detective fratello-sorella Enola Holmes.

Anche se entrambe le parti di Enola Holmes segue le avventure di Enola e le sue abilità nel risolvere i casi, il sequel del film mostra un ruolo significativo anche per suo fratello Sherlock, poiché questi due hanno lavorato insieme a un caso nella seconda parte. Questo aumenta le possibilità che lo sherlock di Cavill abbia il suo film?

Henry Cavill guiderà la parte successiva di Enola Holmes?

Quando Enola e Sherlock risolvono il caso entro la fine di Enola Holmes 2, Sherlock le offre di essere la sua partner in futuro. Anche se questa era un’offerta d’oro per Enola, lei rifiuta. Al contrario, gli suggerisce di trovarsi un coinquilino. Alla fine, la scena finale mostra l’ingresso del Dr. John Watson. Bussa alla porta di Sherlock e gli dice che Enola lo ha mandato. È qui che sono sorti i sospetti che la prossima puntata del Enola Holmes franchise cinematografico mostrerà Sherlock come protagonista.

Coloro che sono fan sfegatati di Enola erano preoccupati che lei non fosse la protagonista a causa di queste speculazioni. Ma ci sono buone notizie per loro, poiché Cavill ha rifiutato l’idea di un film di Sherlock da solista. Secondo Comicbook, Cavill ha dichiarato: “Questo universo è molto di Enola, quindi sarà sempre coinvolta.” Pensa che la connessione tra i due personaggi sia molto importante.

Ha anche detto che gli piace stare in secondo piano e non lo considera noioso. Il Uomo d’acciaio star pensa che il potenziale di qualsiasi franchising non debba essere oscurato. Cavill ha detto che amava lavorare con Brown ed è per questo che è tornato per il sequel.

C’è sicuramente una maggiore possibilità che potremmo vedere più avventure di questo duo fratello-sorella. Ma se non hai guardato Case Enola 2 ancora, sbrigati!

