Henry Cavill invia un medaglione “simbolico” per la famiglia “The Witcher” mentre la stagione 3 entra in post produzione

Se guardi un film o una serie di qualsiasi genere, ci sarà almeno una cosa simbolica, un luogo o anche un’espressione. Ad esempio, lo spettacolo originale di Netflix L’uomo di sabbia ha tre strumenti per il Signore dei sogni che gli danno il potere e un senso di identità. Allo stesso modo, il dramma epico storico, lo stregone, protagonista Henry Cavill, ha diversi simboli. Uno di questi è il medaglione per le tre entità simboliche. Mentre un’altra stagione è in arrivo, Henry invia la sua gratitudine in un modo sorprendente.

Lo stregone è basato sull’omonima serie di libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Come gli spettatori sanno, la massa continentale di ispirazione medievale conosciuta come il Continente, Lo stregonesvela la storia delle leggende di Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg e la principessa Ciri. Tutte queste leggende hanno i loro simboli che rappresentano i loro punti di forza. Quindi, sorge la domanda: come ha fatto Cavill sorpresa ognuno con il suo senso di gratitudine? Lascia che ti diamo la risposta qui.

Henry Cavill invia un regalo simbolico in segno di gratitudine

Ho lavorato con la troupe e gli attori per così tanto tempo si collega l’un l’altro molto bene. Pertanto, quando concludono le riprese, li rende emotivi da dire arrivederci. Millie Bobby Brown ha anche parlato di quanto sia stato difficile per lei dire addio al cast e alla troupe Cose più strane. Tuttavia, Superman ha il suo modo di farlo esprimere i suoi sentimenti per i suoi colleghi. Ecco, guarda il suo gesto.

Il regalo e la cartolina di Henry Cavill per il cast e la troupe di #TheWitcher S3 pic.twitter.com/mIc7d4DwkH — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) 5 ottobre 2022

Geralt di Rivia ha inviato questi medaglioni e una carta per il cast e la troupe dello spettacolo. Il medaglione è rappresentativo dei tre personaggi principali: Geralt, Yennefer e Ciri. Sulla carta, Cavill ringraziato tutti per la determinazione e la dedizione augurando loro una pausa riposata. I fan dello spettacolo e gli attori hanno apprezzato questo gesto premuroso. Ma per chi non sapesse cos’è questo medaglione, eccone un po’ di più.

Cos’è questo medaglione?

Il medaglione è una parte vitale sia della serie che dei libri originali. È il simbolo della professione e dell’identità di un Witcher da cui proviene il Witcher. Dà loro il forza e potere di percepire qualsiasi soprannaturale elementi disponibili intorno a loro. Ognuno di questi personaggi ha simboli diversi, ad esempio Geralt ha Gwynbleidd, Ciri ha Zireael e il simbolo di Yennefer lo è La stella di ossidiana.

Gwynbleidd è un termine di discorso antico per Il lupo bianco, un nome che molti chiamano Geralt durante lo spettacolo. Geralt usa il ciondolo simbolico per rilevare qualsiasi mostro o magia intorno a lui. Lo rafforza mentre crea un’aura intorno a lui per proteggersi. Per quanto riguarda la storia del libro, Zireael è una vecchia spada gwyhyr forgiata dagli gnomi Tir Tochair, e viene regalato a Ciri. Se guardi l’intero spettacolo, ti renderai conto che questo simbolo è sicuramente un abito perfetto per Ciri. E, ultimo ma non meno importante, la collana Stella di ossidiana di Yennefer. Differisce nel gioco dallo spettacolo. Nello spettacolo, la collana è asimmetrico e ha otto punti. Tuttavia, è simbolico di lei potere magico e rappresentativa del suo carattere.

Com’è premuroso da parte di Cavill inviarlo a tutti coloro che sono coinvolti nello spettacolo! Se non hai ancora visto lo spettacolo, guardalo qui prima del terza stagione arriva 2023. Se l’hai già visto, raccontaci le tue interpretazioni di altri simboli dell’originale Netflix nella casella dei commenti qui sotto.

