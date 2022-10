Henry Cavill indossa il suo look da “James Bond” mentre posa con la fidanzata Natalie Viscuso alla premiere di “Enola Holmes 2”

In pochissimo tempo, Enola Holmes 2 abbellirà gli spettatori con le più grandi imprese investigative di tutti i tempi. E mentre la data di uscita del romanzo poliziesco Netflix Original si avvicina sempre di piùi fratelli Holmes lo stanno pubblicizzando ora più che mai. Mentre Millie Bobby Brown si prepara con tutto il cuore ad assistere al primo caso indipendente della sua vita, Henry Cavill si sta divertendo a promuovere il thriller d’epoca con la sua bellissima fidanzata, Natalie Viscuso.

Con un’altezza di 6’2, l’Uomo d’Acciaio più amato è sicuramente tra gli uomini più belli del mondo. Non solo è dotato di caratteristiche incredibili, ma è anche un celebrità amante del divertimento, esplorazione e con i piedi per terra che si potrebbero mai incontrare. Forse questo spiega la sua storia di incontri con belle donne. In precedenza, aveva ufficializzato la sua storia d’amore con il precedente presidente di Legendary Studio. E da allora entrambi sembrano essere perduti l’uno per l’altro. In particolare, la coppia ha recentemente adornato il tappeto rosso con una bellissima apparizione insieme alla premiere di Enola Holmes‘ Continuazione.

Henry Cavill ha rubato il palco camminando sul tappeto rosso con la sua ragazza, Natalie Viscuso alla premiere di Enola Holmes 2

Il Stregone attore ha girato il giovedì Enola Holmes 2 evento in anteprima in un bellissimo appuntamento notturno come ha sfoggiato il suo look da James Bond in abito gessato e cravatta rossa, completo di un devastante arricciamento sulla fronte in stile Superman. I fan potrebbero considerare Daniel Craig come il detective più letale e sofisticato della storia, ma La pettinatura alla Clark Kent di Cavill e l’abito chic sono stati sufficienti per batterli tutti. Viscuso, inoltre, ha valorizzato l’intero outfit sfoggiando un Abito lungo bianco, adornandolo con una cintura e indossando una brillante sfumatura di rossetto rosso.

Il look di Cavill celebra forse il suo ritorno come il supereroe DC preferito dai fan, e il suo successo da detective Netflix insieme alla giovane icona, Millie Bobby Brown. Anche la sua ragazza sembra essere orgogliosa dei suoi recenti successi poiché non evita mai di mostrare il suo sostegno e di dimostrare quanto sia grande una fan di Henry Cavill sui suoi social media.

Sei innamorato di Henry Cavill e della sua ragazza, lo sguardo di Natalie Viscuso al Enola Holmes 2 prima? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Resta al passo con l’atteso sequel del romanzo poliziesco Netflix Original 4 novembresolo su Netflix.

