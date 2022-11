Henry Cavill ha aperto in modo eccitante le “opportunità future” con James Gunn

Non ci si può mai stancare di parlare dei loro attori preferiti e dei personaggi iconici che hanno interpretato. I fan stavano letteralmente aspettando il ritorno di Henry Cavill Superuomo di nuovo. Ora, con il ritorno di Cavill nell’universo DCSuperman ha un brillante futuro e i fan andranno su a giro sulle montagne russe di nuovo.

Non solo il ritorno dell’attore ma anche degli ormai co-presidenti e co-CEO dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, sarà una parte importante del giro sulle montagne russe. Come con i tempi che cambiano, noi, insieme ai fan, non siamo sicuri di cosa porterebbero questi due nell’universo. Ma una cosa è certa, qualunque esso sia, il contatto sarà riempito eccitazione, gioia, e brivido. Lo stregone star ha parlato del suo ritorno nell’universo e ora del futuro del supereroe.

Henry Cavill ha mostrato il suo entusiasmo per le opportunità future

Mentre da un lato, l’attore ha lasciato il dramma Netflix Original più iconico, Lo stregoneed è tornato come Superman sui grandi schermi. Sebbene Cavill non abbia lavorato con James Gunn e Peter Safran, si è aperto sulle opportunità future. L’attore ha condiviso con entusiasmo di essere ansioso di incontrare James Gunn, che è anche un buon amico di Zack Snyder. Zack è stato colui che ha riconosciuto l’interiorità Superuomo di Cavill e lo butti dentro Uomo d’acciaio.

L’attore lodato James e ha detto che non vedeva l’ora di sedersi con James e di avere lunghe conversazioni. “Sono molto entusiasta della sua presenza e molto entusiasta di tutte le opportunità future in cui possiamo lavorare insieme”. A partire da ora, il ritratto di Superman ha ricevuto misto recensioni.

Ma Cavill voleva modificare la visualizzazione del carattere mentre ci si tuffa in profondità. Ha promesso “Superman enormemente gioioso” sul suo Instagram. Il Uomo d’acciaio ha spiegato questo dicendo che il personaggio ha il dono di poter dare disinteressatamente. Allo stesso tempo, ha anche strati più profondi e mentre ci approfondisci, lo capiresti.

Pertanto, vuole sbucciare la cipolla e mostrare il gioioso e il lato diverso di Superman. Con James in cima, dovremo aspettare per vedere cosa ci sarà per Superman in futuro. Fino ad allora, sentiti libero di condividere le tue ipotesi sul futuro dell’Universo DC quando Cavill è tornato nei panni di Superman.

