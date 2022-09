Henry Cavill guiderà la presentazione di “The Witcher” all’evento Tudum di Netflix, “The Witcher: Blood Origin” rilascerà anche alcuni aggiornamenti tanto necessari

TUDUM, Henry Cavill e Lo stregone l’universo cinematografico era in corso quest’anno. I fan hanno aspettato con il fiato sospeso sin dall’annuncio della serie limitata prequel con protagonista Michelle Yeoh The Witcher: Sangue Origine. Insieme a Lo stregone stagione 3 che conclude la produzione e il prequel in post-produzione, nessuno è entusiasta come i fan per l’evento TUDUM di Netflix. L’evento in questione, TUDUM, si svolgerà virtualmente il 24 settembre e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Netflix.

Dai primi sguardi alle nuove rivelazioni e alle date di uscita alle interviste alle star preferite di tutti, TUDUM avrà tutto. I fan della serie fantasy saranno benedetti con il loro personale, The Geralt of Rivia alias Henry Cavill che rappresenta la serie. Cavill abbandonerà la data di uscita di Lo stregone Stagione 3 all’evento? Ci farà entrare in un importante aggiornamento della serie?

Henry Cavill rappresenterà The Witcher al TUDUM

Gli piaccia o lo odi, non c’è nessuno migliore per presentare la serie dello stesso Geralt di Rivia. È confermato che Henry Cavill in tutta la sua gloria ingombrante presenterà la serie. Anche se qui stiamo parlando di Superman, i fan non possono fare a meno di sentire i loro sensi di ragno formicolio che riceveranno un importante aggiornamento sulla stagione 3 di Lo stregonesoprattutto da quando ha terminato la produzione la scorsa settimana.

Con Netflix che chiarisce che la prossima stagione uscirà l’anno prossimo, dubitiamo che avremo una data di uscita. Inoltre, i fan non hanno grandi speranze per un trailer o un teaser così presto poiché è Netflix che stiamo parlando. Ma considerando come la piattaforma sta provando nuove tendenze, possiamo ancora avere speranza.

Per quelli di voi che hanno preso a pugni un cuscino o ci hanno pianto senza vederne alcun segno The Witcher: Origini del sangue all’evento Netflix Geeked, portiamo buone notizie. La serie farà un’apparizione al TUDUM. Anche se quello che vedremo rimane un mistero, non sarà molto difficile aspettarsi un trailer ufficiale o un teaser vero e proprio, considerando che la produzione della serie è terminata. E se seguiamo le notizie, il prequel avrà un’uscita natalizia. Quindi, l’evento TUDUM con Henry Cavill è sicuramente il momento migliore per dedicarsi alla promozione Lo stregone universo cinematografico.

